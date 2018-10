Colectivos uruguayos festejan la aprobación de ley Trans 'única en América Latina'

LEA TAMBIÉN

Los colectivos uruguayos festejaron este viernes, 19 de octubre del 2018, la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, que "cristaliza una lucha de tantos años" y que le permite al país contar con una normativa "única en América Latina" que ampara a estos colectivos en salud, educación e integración social.

Así lo expresó la presidenta de la Unión Trans del Uruguay, Colette Spinetti, quien sostuvo que esta aprobación, votada por el Senado el martes 16 de octubre y ratificada por la Cámara de Diputados tras más de 10 horas de debate en la madrugada de este viernes, significó un triunfo contra las campañas adversas llevadas fundamentalmente por la derecha y por las Iglesias.



"Es un ejemplo para Latinoamérica, el Caribe y el mundo. No sé si en el mundo existe una ley de este tipo. Uruguay nuevamente está dando ejemplo en que a través del marco legal se reconozcan derechos a poblaciones históricamente vulneradas", añadió.

Asimismo, la presidenta del colectivo Trans subrayó que la emoción que sintieron en la madrugada de hoy, cuando 62 de los 88 diputados presentes en la Cámara de Representantes votaron a favor de esta ley Integral, ahora debe ir de la mano con la reglamentación e instrumentación de la normativa.



En concreto, la ley establece facilidades para el cambio de nombre de las personas trans en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a destinar, por año, el 1 % de sus puestos de trabajo al colectivo.



Además, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional debe determinar un cupo "no inferior al 1 %" de sus programas de capacitación a las personas trans.



Respecto a la ley aprobada, Spinetti afirmó que el único punto con el que ella no quedó conforme es el que obliga a los menores de edad a tener la autorización de sus representantes legales para realizarse cualquier tipo de cirugía (ya sea estética o de cambio de sexo), ya que esto no respeta "la libertad de decisión de los adolescentes".



También sostuvo que le preocupan los discursos que realizaron algunos parlamentarios que votaron en contra de la normativa y que hablaron que le brinda privilegios a las personas trans.



"Yo les diría a esos senadores y diputados: me hablas de privilegio cuando querés tener derecho a estudiar? Me hablas de privilegio cuando querés tener derecho al acceso laboral?, cuando querés tener acceso a la salud?. Estamos confundidos. Esos no son privilegios, esos son derechos", afirmó.



Según Spinetti, estos discursos son usados "para asustar a la gente" y ponerla en contra de la población trans.



Otra medida que fue muy criticada es la que dicta que las personas trans, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad como consecuencia de las fuerzas de seguridad, tienen derecho a una reparación económica.



Sobre este artículo, manifestó que abarca solo a unas 30 personas que "fueron perseguidas y encarceladas por su identidad de género" y que deberán probarlo.



Por su parte, la activista trans Delfina Martínez dijo que esta ley es un hecho histórico para el país porque "marca un precedente" sobre cómo se tiene que atender las necesidades del colectivo.



Martínez también destacó el amplio apoyo popular que tuvo la iniciativa, amparada por colectivos feministas, estudiantes universitarios o afrodescendientes y también subrayó la importancia de que la normativa haya sido aprobada con votos de representantes de todos los partidos políticos del país.



"(Eso) habla de que logramos que el sistema político se pusiera las pilas y dijera tenemos una deuda con esta gente", acotó.



En tanto, el integrante del colectivo Trans Boys Uruguay Rodrigo Falcon expresó que esta aprobación "es un logro" para todos los que han trabajado en la construcción del proyecto.



"Todos y cada uno de los (24) artículos están muy bien armados. Estamos sumamente conformes con el proyecto de ley", explicó.



Falcón consideró que esta Ley Integral podrá mejorar la calidad de vida de esta población y dijo que le sorprendió "positivamente" que tuviera el apoyo de todos los sectores en la Cámara Baja, ya que en el Senado se había aprobado apenas con votos de la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio, y del único representante del Partido Independiente, Pablo Mieres.



Tras su aprobación en el Congreso, la ley deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.