Colectivos exigen justicia para joven agredida por su pareja; la mujer apelará la sentencia judicial

#JusticiaParaEly es el mensaje que circula en redes sociales en apoyo a Eliana, una joven víctima de violencia de género. Semanas atrás, el miércoles 5 de septiembre del 2018, su pareja la golpeó brutalmente. Sin embargo, en la audiencia se dictaminó dos meses de prisión para el hombre.

La historia de la joven, de 32 años, se remonta al 2013, año en el que comenzó una relación con el individuo. El primer año fue una pareja normal y tranquila. No hubo violencia física ni psicológica.



Pero, en el 2016 ya se dieron los primeros golpes. Desde ahí, el hombre ha atentado contra su vida. Los celos serían la principal razón de la violencia, ya que le controlaba en todos los aspectos, explica Eliana.



Él revisaba su celular y se enfurecía cuando algún amigo colocaba un 'Me gusta' o un 'Like' en su cuenta de redes sociales. La última vez –recuerda– no solo hubo golpes sino un intento de ahorcarla tras salir a comprar una pizza.



Afortunadamente, las autoridades llegaron y prestaron ayuda a Eliana, quien fue llevada de emergencia al hospital. Pasó tres días en observación y con el peligro de perder su ojo.



Ahora ella está en recuperación. Su ojo está mejor, pero tiene que operarse la nariz porque está rota. Además, aún tiene moretones y hematomas en su rostro y brazos producto de las patadas y puñetes propinadas por su expareja.



En Ecuador, hasta julio se registraron 51 femicidios. El 55% de víctimas tenía de 17 a 30 años. La cifra es de un estudio de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y en el Taller de Comunicación Mujer, citado por la Red Nacional de Casas de Acogida.



Para Ana Vera, activista por los derechos de las mujeres, el tratamiento legal que se dio al caso es inadecuado, ya que se lo condenó por lesiones y no por intento de femicidio. “Con esa decisión se genera marcos de impunidad y de tolerancia a la violencia”.



Ella recomienda que se anule el caso por la vía judicial para que haya una interpretación y una sanción adecuadas por los hechos. “Este caso es similar al de La Manada (España) y nos permite reflexionar sobre el sexismo en la justicia”.



En esto coincide Eliana, quien apelará la decisión de la justicia. “Me sentí burlada, ya no creo en las leyes”. Ella espera reunirse con unos abogados que manejan temas de género para continuar con su lucha para que el hecho no quede en la impunidad.