Colectivo Quito Unido planteó la remoción del alcalde Jorge Yunda

Los representantes de la plataforma ciudadana Quito Unido presentaron un pedido de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda. Marcelo Hallo, vocero de ese colectivo, informó que el pedido se presentó la tarde de ayer, lunes 29 de marzo del 2021.

Hallo explicó que el procedimiento establece que el pedido sea ante la Secretaría del Municipio. Después será la Comisión de Mesa la encargada de validar si cuenta con los requisitos necesarios.



Dicha mesa es una instancia conformada por el Concejo Metropolitano en la que participan el Alcalde, el vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales Fernando Morales y Mónica Sandoval.



Diego Cevallos, experto en Derecho municipal, señaló que, en este caso, el Alcalde Yunda no podría participar. Para elegir a su reemplazo, el Concejo Metropolitano deberá nombra a otro representante.



Para ese primer paso, es el vicealcalde Santiago Guarderas el que debe convocar a una sesión extraordinaria del cuerpo edilicio para designar a un nuevo integrante, explicó Cevallos.



Por su parte, Hallo mencionó que la motivación son los hechos de conocimiento público sobre un supuesto peculado en la compra de pruebas covid-19 y los chats filtrados en donde se muestran supuestas conversaciones de Sebastián Yunda, hijo de Jorge Yunda con funcionarios municipales.



En caso de que el pedido cumpla con los requerimientos pasará al Concejo Metropolitano. Allí, según Cevallos, se requiere de los votos de las dos terceras parte del Concejo; es decir, 14 votos para dar paso a la remoción.



Ese cálculo se hace respecto a los 21 concejales ya que Yunda no podría votar en la sesión extraordinaria para tratar el tema.



Hallo comentó que en esa sesión, el Concejo escuchará los argumentos de cargo y descargo de ambas partes para tomar una decisión.



Así, a los pedidos de renuncia y licencia que han hecho concejales como Luz Elena Coloma y Juan Manuel Carrión, se suma una nueva vía para definir el futuro del Alcalde de Quito. Hallo mencionó que si no se da paso continuarán con su propuesta de revocatoria del mandato.