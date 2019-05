Colectivo se pronuncia para que el Cpccs no se mude de sede

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un grupo de unas 50 personas se reunió la tarde hoy, miércoles 1 de mayo del 2019, en los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el norte de Quito para pronunciarse por la defensa de ese organismo.

Wilson Bedón, del Colectivo de Activistas de Imbabura señaló que ven como un atentando a la institucionalidad de esa entidad el haber empezado un proceso de cambio hacia la sede original en Santa Prisca.



Este Diario constató que hay un proceso de mudanza. La tarde de hoy se podía ver cómo se sacaba mobiliario de ese edificio.



Rolando Ayoví, otro de los activistas en defensa del Cpccs, señaló que no es posible que a días de que el Consejo Transitorio termine sus funciones se tome esta decisión. Para él, el edificio de Santa Prisca no presta las condiciones necesarias para las tareas de los consejeros.



No solo ven como una amenaza el cambio de sede. También creen que las declaraciones de Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio sobre la desaparición de esa entidad.



Rosa Cox señaló que esa entidad es la que garantiza el control de la corrupción y de la participación ciudadana por lo cual lo defenderán.



Esto colectivos dicen que se prepara un plantón para el próximo 10 de mayo con el que quieren presentar su posición sobre la permanencia del Cpccs con las funciones otorgadas por la Constitución.



Una fuente interna del Cpccs-t dijo que, mediante un comunicado interno, se informó a los funcionarios de esa entidad que la mudanza se dará hasta máximo el próximo 13 de mayo.