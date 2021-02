El colectivo Ana de Peralta inició una campaña que busca bajar los índices de violencia intrafamiliar en Tungurahua

Una campaña busca bajar los índices de violencia contra la mujer y la familia en Tungurahua. El Colectivo Ana de Peralta con apoyo de la Policía Nacional, Corte de Justicia, Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura.

También Olimpiadas Especiales, la Universidad Técnica de Ambato y los municipios de Tisaleo y Baños presentaron el proyecto: 'Ya llegaron las mariposas con seguridad a Tungurahua' el jueves 18 de febrero del 2021.



Un informe difundido por la Policía Nacional detalló que el 80% de las llamadas que recibe el Sistema de Seguridad ECU 911, es por violencia intrafamiliar y la idea es bajar ese porcentaje.



La evaluación de la campaña se efectuará en junio de este. En el 2020 también en Tungurahua ocurrieron 3 de los 180 femicidios ocurridos a escala nacional.



Maritza Gamboa, directora del Colectivo Ana de Peralta, explicó que la idea de la campaña es bajar esos índices de violencia y en donde Tungurahua ocupa el segundo puesto. “Es por eso que el sábado 20 de febrero iniciaremos con las charlas de capacitación sobre violencia dirigida a las amas de casa de Santa Rosa, Pinllo e Izamba, donde los índices son elevados. El trabajo cuenta con el apoyo de las juntas parroquiales”.



Gamboa indicó que también realizan el seguimiento a cinco casos de violencia sexual y psicológica presentados en Ambato y en Baños. El propósito es conocer como avanzan esos procesos.



La directiva dijo que brindan apoyo con el tema legal, técnico y psicológico. “Las mujeres ya no estamos solas ahora tenemos la ayuda de tres instituciones importantes para atender a las víctimas de violencia. Pero aún no hemos logrado sumar a la Fiscalía, porque no acude a nuestros llamados”.



Dorian Valladares, jefe de la Policía Judicial de Tungurahua, explicó que el mayor número de personas aprehendidas en Ambato luego de un feriado, una festividad o los fines de semana son por violencia de género y en contra la familia debido al consumo excesivo de alcohol.



El oficial manifestó que al menos 12 personas son detenidas por violencia en contra de la mujer cada fin de semana. “El círculo de violencia no solo queda en el maltrato físico o psicológico sino que este va en aumento contra la pareja hasta puede terminar en un femicidio”.



La presidenta de la Corte de Justicia de Tungurahua, Pilar Lozada, aseguró que es la segunda provincia en cuanto al número de denuncias presentadas de acuerdo con las estadísticas del INEC.



Por eso ahora tenemos unidades especializadas para atender casos de violencia con capacitación a la mujer para que conozca cómo actuar y qué hacer. Una de estas funciona en el cantón Pelileo.



El defensor Público, Dennis Andrade, manifestó que preocupa que la provincia ocupe el segundo puesto en violencia intrafamiliar. “Hubo una baja en las estadísticas durante los dos meses de confinamiento, donde la violencia no se evidenciaba porque las víctimas no podían presentar su denuncia”.