COE analiza declarar zona de seguridad especial para Guayas

La propagación del coronavirus se acelera en Guayas. Los datos oficiales indican que el 75% de los contagios del país están concentrados en 10 de los 25 cantones de esa provincia. Esta situación ha generado que el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) analice la recomendación del Ministerio de Defensa de crear una zona de seguridad especial exclusiva para esta jurisdicción.

La propuesta fue anunciada ayer, 20 de marzo del 2020, en la mañana por el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien argumentó que se analiza esta opción porque en Guayas se “está rompiendo los límites concebidos”, de la emergencia sanitaria que rige en el país. Además, recordó que el contagio en la provincia ya es comunitario, es decir que la cepa del covid-19 circula en el ambiente. Eso significa que las personas contagiadas no tienen relación con el primer caso, que fue importado.



“Estamos llegando a un nivel que es más difícil el control, que es más difícil establecer medidas de cumplimiento. Y esto se basa en la inconsciencia de la población. No solamente porque irrespetan las leyes, sino que no se respetan a ellos mismos y no respetan al resto de la ciudadanía porque son agentes de contagio”, indicó Jarrín en rueda de prensa.



Pero, ¿qué es una zona de seguridad especial? Según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el artículo 37, se establece cuando se “requiere de una regulación especial con la finalidad de garantizar la protección de esta zona ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad”.



Por este motivo, el COE decidirá en las próximas horas si esta medida se ejecuta. En el caso de que ocurra, el Ministerio de Salud, FF.AA. y la Policía serán las encargadas del control. Esta última institución también ha mostrado preocupación por el comportamiento de la población durante el período de emergencia.



Guayas es la provincia más poblada del país, con 4,2 millones de habitantes, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Los cantones con más casos de covid-19 son Guayaquil (205), Samborondón (52), Daule (31) y Durán (16).



Reportes policiales muestran que, en los tres primeros días del toque de queda, en la provincia hubo 224 detenidos. Esa cifra es la más elevada en relación con el resto de provincias que juntas alcanzaron 148.



El comandante de Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán), Víctor Araus ha sido testigo de esta problemática. Ayer, 20 de marzo, en una entrevista con este Diario, confirmó que durante los operativos de control han constatado que la ciudadanía en barrios populares vive estos días de manera habitual. “Salen de sus domicilios, colocan unas mesas en las calles y se ponen a jugar naipes. Liban en la vía pública, juegan indorfútbol y hacen reuniones sociales, sin pensar en el riesgo de contagio”.



Este tipo de incidentes se ha reportado en sectores como los Guasmos, Isla Trinitaria, Esteros, en el sur; el Suburbio, en el oeste; y Prosperina, Pascuales, Monte Sinaí, Socio Vivienda, en el noroeste. También en el cantón Durán (ver infografía). Según los agentes que trabajan en estas zonas, el primer día de la restricción de movilidad, las personas se negaban a entrar en sus casas.



Por ejemplo, en Batallón del Suburbio, el miércoles pasado policías motorizados patrullaron el sector y detuvieron a 15 personas que infringieron el toque de queda, que regía desde las 16:00. Parte de ese operativo quedó captado en videos. En las imágenes se observa a un grupo de 40 personas caminando libremente por la calle. Los vecinos empiezan a correr cuando llegan los policías en vehículos y motos.



En total, en la Zona 8 existen 18 puntos fijos de control y 35 móviles. Desde esos sitios se monitorea los accesos a Guayas y a los cantones con más afluencia de personas. Pero esta estrategia cambiará desde hoy, pues la Policía está atenta al comportamiento de la población durante el primer fin de semana con toque de queda, ya que en días normales en los barrios se colocan piscinas portátiles en las calles.



La Gobernación del Guayas y el sistema ECU 911 también tienen datos de estas anomalías. A través de estas dos entidades se han generado denuncias en contra de personas que no cumplen con las restricciones. De hecho, hasta el jueves pasado, solo en Guayas se registraron más de 3 800 llamadas de distintas alertas.



Según autoridades policiales, uno de los requerimientos más solicitados de la gente es la seguridad en centros de abastecimiento de comida y farmacias. En estos casos, agentes del GIR y GOE monitorean estos establecimientos para evitar posibles saqueos o disturbios.



Las alertas en Guayas también se han extendido a los Centros de Rehabilitación Social. Por redes sociales, se han difundido videos de personas que supuestamente están planificando fugas. El director del sistema carcelario, Edmundo Moncayo, indicó a EL COMERCIO que se están investigando estos hechos y añadió que, desde la declaratoria de emergencia, se reforzaron las seguridades de todo el sistema penitenciario, en especial de las dos cárceles que hay en Guayaquil, en la vía Daule.



Todos estos aspectos se analizarán en el COE para la implementación de la zona de seguridad especial y así evitar la propagación del virus.