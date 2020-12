COE de Santo Domingo pide que se apruebe ordenanza para sancionar a quienes hacen fiestas clandestinas

Las fiestas clandestinas y reuniones sociales sin autorizaciones fueron el centro de atención en la cita del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, occidente del Ecuador.

El ente reconoció este 9 de diciembre del 2020 que esos eventos se han salido de control porque cada vez más personas hacen convocatorias a sus casas, haciendas y negocios hasta concentrar a cientos de invitados.



Según el COE, la incidencia de contagios de coronavirus pudiera desbordarse si siguen estas aglomeraciones, donde incluso no hay medidas de bioseguridad. Por esa razón, el intendente de Policía, Wilson Rumiguano, exhortó al Municipio para que elabore una ordenanza para sancionar a los dueños de las propiedades.



Hay una limitación en ese sentido que impide ser más enérgicos al momento de establecer una multa.



El Acuerdo Ministerial 0887 de la Cartera de Gobierno, por ejemplo, contempla la clausura de los establecimientos autorizados cuando incurren en una de las 24 infracciones que contiene esa normativa. La sanción puede ser de ocho días hasta el cierre definitivo del negocio.



No obstante, no se especifica una multa a los dueños de propiedades privadas donde se hacen eventos sin autorizaciones.



El intendente Rumiguano explicó que se pueden decomisar los equipos de audios y las bebidas que se expendan. Incluso en ese operativo debe participar un fiscal ya que se trataría de una suerte de allanamiento. “Es necesario contar con una ordenanza para que se regulen esas fiestas sin permisos. Pido a los concejales que tengan en cuenta este pedido para que nos ayuden a controlar la pandemia”.



La mayoría de aglomeraciones registradas por el ECU 911 es por fiestas clandestinas que ocurren, principalmente, los fines de semana. Estos hechos han sucedido desde octubre cuando el COE cantonal empezó a dar autorizaciones progresivas a los centros de diversión nocturna y otras actividades productivas.



La curva por registros de concentraciones del ente de seguridad evidencia los picos más altos el 10 y 18 de octubre, luego el 7, 10, 19 y 28 de noviembre y la última el 5 de diciembre de 2020. Un promedio de 63 casos diarios se contabilizó en esos periodos.



El cantón La Concordia ya tomó una decisión para regular las fiestas sin permisos.



El COE local emitió una resolución la semana pasada para que se sancione con hasta USD 1 200 a los dueños de establecimientos que hagan uso de la patente municipal para otra actividad distinta a la establecida, además, a las reuniones familiares que superen el aforo de 10 personas y a quienes consuman bebidas alcohólicas en espacios públicos.