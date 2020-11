Los COE de Santa Ana y Pichincha, en Manabí, prohibieron espectáculos políticos, agasajos navideños y otras actividades para diciembre y fin de año

En los cantones manabitas Pichincha y Santa Ana se emitieron nuevas disposiciones, que regirán desde este 1 de diciembre del 2020. Los Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales buscan que las nuevas medidas eviten contagios por covid-19.

En Santa Ana se prohibieron los espectáculos políticos, deportivos y culturales, al igual que los mítines y caravanas políticas, con personas en chivas o en los baldes de las camionetas. No se podrá hacer bailoterapia en lugares cerrados o gimnasios.



El COE de Santa Ana también dispuso que uno de los almacenes de víveres más grandes de esa ciudad ponga a funcionar todos los cajeros para evitar largas filas, que se respete el distanciamiento social y las aglomeraciones para cancelar las compras.



El aforo para salones de eventos, iglesias o templos y centros recreaciones será del 15%. Los centros de tolerancia no podrán funcionar desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 18 de enero del 2021.



También quedaron prohibidos los eventos para Navidad como los agasajos y entrega de regalos o caramelos, novenas, procesiones, entre otras. Durante los feriados por Navidad y Año Nuevo no se podrá hacer rezos en grutas ni exhibir monigotes.



La venta de alcohol está prohibida entre el 24 y 27 de diciembre del 2020 y desde el 31 de diciembre del 2020 al 3 de enero del 2021.



En el cantón Pichincha, el COE solo permitirá reuniones familiares con un máximo de 15 personas. Se harán controles para evitar aglomeraciones en las viviendas.



Los eventos navideños y de fin de año no podrán realizarse el 24,25 y 31 de diciembre del 2020. Tampoco el 1 de enero del 2021.



También se restringirán los lugares donde se ha evidenciado que se reúnen muchas personas como canchas deportivas, bares, discotecas y centros de tolerancia. Todo tipo de ferias comerciales estará prohibido durante diciembre o hasta que el COE emita una nueva disposición.



Solo se autorizarán velorios con 25 personas, siempre que la causa de la muerte haya sido por enfermedades no relacionadas con el covid-19.



El COE cantonal también exhortó al Concejo Cantonal para que cree una ordenanza para sancionar a las personas que incumplan con las resoluciones establecidas por el COE.



En los dos cantones se realizarán brigadas médicas con pruebas covid-19 para identificar los sectores donde se han registrados casos positivos.