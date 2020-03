COE Nacional advierte con sanciones a las autoridades que incumplan o modifiquen sus resoluciones

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional envió una advertencia. En un comunicado de dos hojas publicado la tarde de este martes, 17 de marzo del 2019, la entidad señaló que habrá sanciones civiles, administrativas y penales en contra de las autoridades que “incumplan o modifiquen” sus resoluciones.



En el comunicado informó que mientras este organismo esté activado, los COE municipales o metropolitanos podrán hacerlo “bajo el requerimiento del COE Nacional”, conforme el artículo 261 de la Constitución.



“Las autoridades que incumplan o modifiquen lo ya resuelto por el COE, o se arroguen funciones que no son de su competencia, serán sancionadas de acuerdo con lo previsto en el ámbito administrativo, civil y penal establecidos en la Ley”, se indicó en el documento.

El documento que fue difundido por las redes sociales de la Secretaría de Gestión de Riesgos está titulado como Comunicado Oficial #1 del COE Nacional. Ahí se hace un repaso por las atribuciones que tiene el Presidente de la República al decretar el estado de excepción.



Al final del comunicado hay cinco resoluciones. La primera consiste en disponer a los prefectos, alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales que acaten las disposiciones del COE Nacional.



En el tercer punto, el COE Nacional aclara que las autoridades locales no pueden disponer de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas “ningún operativo que no esté alineado a lo dispuesto en decretos ejecutivos” y a las resoluciones del Comité.



Temprano, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien preside el COE Nacional, dijo en una rueda de prensa que ya comunicaron al alcalde de Quito, Jorge Yunda, que no se tome atribuciones. “Hablamos con Jorge Yunda y le hemos explicado que toda medida que tomen los municipios debe pasar por el COE y le recordamos cuáles son sus competencias y cuales no".



Por su parte, el alcalde de Santa Elena, Otto Vera, dispuso enviar camiones y logística para restringir las vías de ingreso de personas a su ciudad por el lado de Guayas y de Manabí.



“No es nuestra facultad, incluso posibles sanciones, pero la salud y seguridad de nuestro pueblo es primero… se permitirá con ayuda de policías y agentes de tránsito, solo el ingreso de víveres de primera necesidad, medicina” y temas debidamente comprobados”, dijo.



La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) también recordó a los alcaldes de los 221 municipios del país que garanticen el cumplimiento de varias medidas gubernamentales para evitar la propagación de casos con covid-19.



Este organismo emitió un comunicado en el que aclaró las competencias a estos gobiernos locales mientras dure el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional.



Para controlar el avance de esta pandemia a escala nacional, cada Alcaldía deberá garantizar el acceso de alimentos, artículos de primera necesidad, fármacos, personal médico y traslado de valores. El cierre de vías será sancionado, recordó la AME, tal como lo estable el Código Integral Penal.



Este organismo indicó además que es responsabilidad de los alcaldes facilitar el accionar de los organismos de control y logística del Gobierno Nacional.



“Los locales comerciales de provisión de víveres y productos de primera necesidad no pueden cerrarse, igual que en el caso de farmacias y centros que brinden servicios de salud. En todos los casos trabajarán en horario normal, con la capacidad del 50% del aforo habitual”, recalcó la AME en un comunicado.