COE nacional analizará la restricción sobre la venta de licor en 18 provincias

Las restricciones sobre la venta de licor de viernes a domingo por parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional finalizarán nueve días, el lunes 31 de agosto. Esta medida se aplica en las 18 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe.

La prohibición de la venta de licor se exceptúa para los restaurantes de la categoría 4 y los turísticos, donde el consumo de alcohol está permitido como bebida de acompañamiento.



Rommel Salazar, secretario del COE nacional, indicó que en estos días se analizará los resultados de la restricción y si es o no factible ampliar para las próximas semanas.



Esa autoridad indicó que hay una disminución en la cantidad de alertas relacionadas con el toque de queda que se da 19:00 a 05:00, de viernes a domingo. La resolución buscaba frenar los contagios de covid-19 que tenían un aumento progresivo en las principales ciudades.



Otra de las medidas que se analizará por las autoridades del COE nacional es el servicio de entrega a domicilio (delivery) que funciona hasta las 22:00. La prohibición de todo tipo de reuniones sociales.



“Todas estas resoluciones no van a funcionar si la ciudadanía no es responsable con sus actos ante el enemigo invisible. Necesitamos que respeten las medidas de bioseguridad para continuar desacelerando el contagio”, aseguró Salazar.



Estas medidas están vigentes para las 18 provincias desde el 15 de agosto del 2020.