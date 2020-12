COE Nacional aprobó planes de regreso a clases presenciales de 12 universidades e institutos

En su sesión permanente del miércoles 16 de diciembre del 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió autorizar bajo la figura de plan piloto, las solicitudes de retorno presencial presentadas por 12 instituciones de educación superior.

Esto se dio luego de conocidos los informes de revisión por la Comisión Ocasional de Educación del Consejo de Educación Superior (CES) y con base en las Recomendaciones para el retorno progresivo de las actividades académicas de las instituciones de educación superior del Ecuador.



En la lista constan ocho universidades y escuelas politécnicas: la particular Espíritu Santo (UEES), la San Francisco de Quito (USFQ), la Internacional del Ecuador (UIDE), la Católica de Cuenca (Ucacue), la Regional Amazónica (Ikiam), la Católica del Ecuador (PUCE), la Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) y la Politécnica Nacional (EPN).



También se autorizó a cuatro institutos: el de Tecnologías Sudamericano, el Superior Tecnológico Universitario de Estudios de Televisión (ITV), el Superior Tecnológico American College y el Tecnológico Particular Sudamericano.



La autorización regirá a partir el 18 de enero del 2021 y en función de la evolución de la pandemia en el país, podrá ser sometida a modificación del COE Nacional, dice la resolución.



Las autoridades encargaron a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y al CES realizar el monitoreo quincenal del pilotaje e informar al COE Nacional sobre sus resultados.



En la misma sesión se resolvió autorizar bajo la figura de plan piloto, las solicitudes presentadas por el Ministerio de Educación para el retorno progresivo a clases presenciales de los estudiantes de 204 escuelas fiscales. Las autoridades educativas han repetido que así el plantel vuelva a lo presencial, no todos sus alumnos están obligados a hacerlo. Deben garantizarle acceso a la educación.