Centros comerciales de Quito esperan que el COE les autorice abrir el viernes 22 de mayo con un plan piloto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de dos meses de aislamiento, Ecuador ha autorizado en las ciudades con semáforo amarillo la reapertura de centros comerciales con máximo el 30% del aforo y medidas de bioseguridad frente al covid-19. Sin embargo, el 13 de mayo del 2020 el Ministerio de Gobierno informó que estos establecimientos podrían operar con semáforo rojo, de forma excepcional, con planes piloto que sean avalados por las autoridades.

Quito se encuentra con el semáforo rojo y hasta este jueves 21 de mayo del 2020 no ha reabierto sus centros comerciales, excepto tiendas de supermercados, bancos, farmacias y sitios de comida para entrega a domicilio. El alcalde Jorge Yunda ha anunciado que el martes 26 de mayo, cuando se espera el pico de la curva de contagio del nuevo coronavirus en la capital de Ecuador, “se analizará nuestra situación epidemiológica”.



No obstante, los centros comerciales presentaron al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) un plan piloto para que empezar a operar este viernes 22 de mayo del 2020 en el Distrito.



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, indica que ningún local ni centro comercial puede activarse sin autorización. Únicamente están habilitados a operar supermercados, farmacias, ópticas, telefonía y entidades bancarias. No obstante, algunos locales están trabajando con la modalidad de entrega a domicilio, por lo que eventualmente podrían abrir sus puertas pero únicamente para sacar mercadería. En ningún caso para recibir clientes.



Según el COE nacional, las empresas de las ciudades que se encuentran en semáforo en rojo, como es el caso de Quito, y desean formar parte del plan piloto, para abrir sus puertas con estrictas medidas de control, deberán elaborar protocolos y ponerlos a consideración del COE cantonal.



En Quito, explica Alarcón, el gremio de los centros comerciales elaboró dicho protocolo y lo presentó a un equipo técnico conformado por distintas entidades del Municipio capitalino. La solicitud fue revisada, se constató que en efecto cumplía con todos los parámetros de bioseguridad, por lo que fue puesta a consideración del COE nacional, única entidad que puede aprobar su apertura, pese a no pasar todavía a semáforo amarillo.



Alarcón indica que, justamente este jueves 21 de mayo el COE nacional se encuentra revisando las propuestas de las empresas que quieren formar parte del plan piloto. Espera que hoy mismo haya un pronunciamiento. De ser favorable, los centros comerciales podrán abrir sus puertas, bajo estrictas medidas de seguridad, desde mañana. Si eso no ocurre, las empresas deberán seguir trabajando de manera virtual, únicamente con entregas a domicilio.



Entre las disposiciones que estos establecimientos deberán cumplir, están, por ejemplo, recibir máximo el 30% de su aforo, colocar bandejas de desinfección del calzado en los accesos al lugar, trabajar en turnos para evitar aglomeraciones. Además, deberán tomar la temperatura a cada uno de los visitantes, colocar señalética a lo largo de todo el centro comercial para que las personas puedan respetar el distanciamiento de dos metros.

Alarcón dice que es fundamental que tanto trabajadores, como proveedores y clientes cumplan al pie de a letra los protocolos. Nadie podrá entrar sin usar mascarilla y sin pasar por la desinfección correspondiente en el ingreso. Las personas no podrán consumir ningún tipo de alimento o bebida en los locales, gradas ni corredores, entre otras medidas.