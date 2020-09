COE nacional pidió coordinar normas entre municipalidades luego del estado de excepción

LEA TAMBIÉN

El mecanismo de la semaforización, que se aplicó en los 221 cantones durante la etapa del aislamiento, se mantendrá como una referencia para que los municipios continúen con los controles cuando finalice el estado de excepción.

Es decir, cada cabildo podrá mantener las reglas que implica el semáforo amarillo o verde, desde el 14 de septiembre de 2020. La eliminación del semáforo rojo está en análisis.



Así lo explicó ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, durante una plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional a la que también asistió el presidente Lenín Moreno.

En este encuentro, las autoridades nacionales recordaron que desde el próximo domingo deja de tener vigencia el toque de queda y la prohibición de reuniones privadas.



El COE recordó que ni las autoridades nacionales ni las locales podrán restringir la libre circulación y asociación. Únicamente en el aspecto del tránsito, los municipios que tengan esa competencia podrán definir un nuevo esquema, como ya lo han hecho Quito, Guayaquil, Ibarra y otras urbes.



“Los municipios sí pueden regular los horarios de funcionamiento de los locales que se encuentran en su circunscripción”, señaló la ministra Romo.



Romo aclaró que para esta nueva etapa, el COE nacional no otorgará competencias a las diferentes entidades públicas, porque se mantendrá activo para asesorar a los gobiernos locales y manejar la emergencia a nivel estatal.



Si durante este tiempo de reactivación se presentan inconvenientes en las ciudades, Romo aclaró que el Presidente de la República tiene la potestad de emitir un nuevo estado de excepción, pero focalizado.



Además del tránsito y otras regulaciones, el COE nacional dio a conocer algunas de las medidas generales.



Los salvoconductos emitidos por este organismo serán válidos hasta el 31 de octubre. Para garantizar la movilidad de quienes los portan, el COE pidió a los gobiernos locales que garanticen su libre circulación, así como la movilización de los sectores que están en la primera línea de la emergencia y transitan sin restricciones.



Sobre este mismo tema, pidió a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) que se coordine un esquema estándar para la circulación, con el fin de no afectar el tránsito entre los cantones.



El transporte interprovincial seguirá con el 75% de aforo en las terminales que están habilitadas. Las fronteras terrestres seguirán cerradas.



El requisito de presentación de una prueba PCR negativa para ingresar al país, por cualquier vía, sigue vigente. Quienes no presenten estas pruebas -con justificación- deben cumplir con el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio.



Rommel Salazar, secretario del COE nacional y director del Servicio de Gestión de Riesgos, informó que las clases presenciales continuarán suspendidas en todo el país. Mientras que para el sistema de educación superior, se permitirá la presentación de planes piloto para el retorno paulatino a las universidades.



También se mantendrá la prohibición de realizar espectáculos públicos, que no podrán ser autorizados por ninguna intendencia provincial.



Para la nueva etapa de la emergencia, las autoridades estatales encargadas de salud, educación, tránsito, seguridad y trabajo deberán continuar con la emisión de políticas públicas y normas regulatorias.



“Les pedimos a todas las instituciones que todas las medidas deben ser coordinadas para evitar que haya confusión en la población. Tenemos que facilitar la reactivación económica”, señaló Romo.



Durante los seis meses que estuvo vigente el estado de excepción por la emergencia sanitaria, los integrantes del COE nacional emitieron 100 protocolos para evitar la paralización total de actividades.



Ambato seguirá con normativas en vigencia



El Concejo Cantonal aprobó en primera instancia el Proyecto de Ordenanza reformatorio donde se ratificó continuar con las restricciones en la circulación vehicular y la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas. También el impedimento de la realización de eventos masivos y el uso de espacios públicos. El transporte intracantonal, urbano y parroquial, deberá cumplir el 50% de aforo. No se podrá ingerir alimentos ni bebidas en los buses.



Latacunga no permitirá venta de licores tres días



El Municipio de la ciudad decidió mantener las restricciones establecidas en el semáforo amarillo, especialmente las relacionadas a la prohibición de los eventos sociales. La venta y consumo de licor también seguirán prohibidos de viernes a domingo. La apertura de gimnasios estáen análisis. Los eventos sociales masivos continuarán suspendidos. Las unidades del transporte urbano, intracantonal e interprovincial trabajarán con 75% de aforo.



Manta elimina restricción para la circulación



En Manta seguirá el semáforo amarillo. El COE cantonal eliminó la restricción vehicular por el número de placa, pero pedirá permisos para circular desde las 23:00 hasta las 05:00. En ese período tampoco pueden realizarse actividades en restaurantes y tiendas. Estos negocios podrán operar con el 75% de aforo. Los hoteles podrán atender con el 100%. El ingreso de turistas a las playas será hasta las 17:00. Los gimnasios abrirán con el 30% del aforo.



En Pimampiro se autorizan las reuniones



El COE autorizó la libre circulación de vehículos particulares y el transporte público de pasajeros. Los buses de servicio urbano e intraprovincial tendrán un aforo máximo del 75%. También están autorizadas las reuniones familiares o ejecutivas, de hasta 25 personas. Continúa prohibida la venta de licor y el funcionamiento de bares y karaokes. Los centros comerciales, restaurantes y escenarios deportivos podrán abrir con medidas de bioseguridad.