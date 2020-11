COE Nacional recomienda restricción vehicular en fiestas de Quito, Navidad y Año Viejo

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional recomendó evitar Pases del Niño, ferias navideñas, entre otras actividades tradicionales para le época festiva de diciembre de 2020. Asimismo, recomendó a los COE cantonales aplicar restricciones de movilidad en Navidad, Fin de Año y fiestas de Quito.

Además, exhortó a las autoridades de instituciones públicas a evitar el desarrollo de actividades. También recomendó la limitación de actividades sociales en entidades privadas. En caso de hacerlo, pidió cumplir con las medidas de bioseguridad.

Los centros comerciales deberán generar mecanismos para evitar aglomeraciones. Se contralarán las restricciones de aforo en restaurantes.



Durante fiestas de Quito (4,5 y 6 de diciembre de 2020), se llevarán a cabo operativos para el control del consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público en la capital. Lo mismo se hará en Navidad (24 y 25 de diciembre) y Fin de Año (31 de diciembre y 1 de enero) en el resto del país.

Estas fueron algunas de las principales resoluciones adoptadas por el COE nacional en torno a las festividades de diciembre de 2020 (Navidad y Fin de Año). Estas fueron anunciadas la tarde de este jueves 19 de noviembre de 2020, a través de una rueda de prensa virtual. Aquí puede ver todas las resoluciones.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que las unidades de cuidados intensivos tienen una ocupación del 66%. La ocupación en camas de hospitalización es de 31%, mientras que las UCI para covid-19 están a un 64%. "La situación de los contagios está sostenida, pero no quiere decir que esto vaya a perdurar durante las siguientes semanas. Esta es una batalla que no ha terminado".

Rommel Salazar, director de la Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias (Sngre) agregó que "la reunión de trabajo, de familia tan tradicional, les pedimos que esta vez la celebremos de manera distinta. Hay alternativas como el uso de plataformas digitales, mantener el distanciamiento y evitar espacios cerrados. Depende de nosotros que este diciembre no marque la pérdida de un ser querido".



Actividades sociales



- Exhortar a las máximas autoridades de las instituciones públicas dependientes del Ejecutivo para que eviten el desarrollo de actividades sociales con motivo de Navidad y Año Nuevo.



- Exhortar a las instituciones privadas, públicas no dependientes del Ejecutivo y a la ciudadanía en general limiten las actividades sociales y en el caso de hacerlo, cumplir estrictamente el distanciamiento social de dos metros entre personas e implementar todas las medidas de bioseguridad.



Centros comerciales y restaurantes



- Exhortar a los administradores de centros comerciales, plazas, galerías, supermercados y afines, den estricto cumplimiento al aforo del 50% en sus instalaciones, así como la permanente implementación de medidas de bioseguridad; además deberán implementar mecanismos de control adicionales para evitar aglomeraciones en los días de ofertas o a propósito de compras por festividades en general.



- Disponer el estricto cumplimiento de restricciones de aforo en restaurantes y salones de recepciones para cenas institucionales o de familias ampliadas, con el fin de que se cumplan los dos metros de distancia entre las personas.



Fiestas, ferias y actividades navideñas y de Fin de Año



Adecuar e implementar medidas de bioseguridad y distanciamiento social en las actividades tradicionales del mes de diciembre, a fin de reducir la velocidad de trasmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19. Además, sugerir a la ciudadanía evitar participar y desarrollar las siguientes actividades:



1. Ferias de Navidad



2. Ferias o festivales de Fin de Año y Año Nuevo



3. Chivas, buses party, buses discotecas o similares



4. Ferias gastronómicas y de artesanías



5. Pases del niño, pesebres vivientes u otra actividad religiosa que conlleve aglomeraciones



6. Agasajos navideños en el sector público y privado



Novenas y actividades navideñas tradicionales



- Procurar que todas actividades tradicionales del mes de diciembre como novenas y reuniones de fin de año, se realicen a través de las plataformas virtuales, tanto a nivel familiar ampliado, social e institucional.



Bailes y quema de monigotes



- Solicitar a las autoridades que eviten y controlen las actividades culturales que se realiza en fin de año (bailes, quema de monigotes), debido a que son de los principales motivos que generan aglomeración y no garantizan el distanciamiento social; así como, fortalecer las campañas del uso adecuado de juegos pirotécnicos debidamente autorizados.



Restricciones de movilidad vehicular



- Recomendar (a los COE cantonales) medidas de restricción de la movilidad vehicular en los días 5 y 6 de diciembre para la ciudad de Quito, 24-25 y 31 de diciembre de 2020 y 01 de enero de 2021 para todo el país.



Consumo de licor



Establecer medidas de control del consumo de licor en el espacio público, en los días 5 y 6 de diciembre para la cuidad de Quito, 24-25 y 31 de diciembre de 2020 y 01 de enero de 2021 para todo el país.



Comercialización de artesanías



- Generar y facilitar medios telemáticos para la comercialización de artesanías de pequeños artesanos para dinamizar su economía.



Campaña electoral para elecciones 2021



- Exhortar a los diferentes partidos y líderes políticos en el contexto de la campaña electoral que se avecina, para que no generen ni promuevan la aglomeración de personas en virtud de que es un factor determinante para la transmisión del virus que provoca la covid-19.