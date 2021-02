COE nacional exhorta a los municipios a que apliquen libre movilidad para las elecciones y más control para el Carnaval

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional exhortó a los 221 municipios del Ecuador a que no apliquen ningún tipo de restricción a la movilidad en sus jurisdicciones, durante el domingo 7 de febrero del 2021. También ratificó la libre movilidad del transporte terrestre en la red vial estatal.

Las medidas se incluyeron en la nueva resolución que emitió el organismo este 2 de febrero, en la que también se incluyen recomendaciones a los cabildos para que refuercen los controles durante el próximo feriado de Carnaval. Este asueto se llevará a cabo del 13 al 16 de febrero y no será cancelado pese al pedido de gremios y colegios de médicos.



El objetivo de permitir la libre movilidad en todo el país, dice el COE, es para facilitar la movilización a la ciudadanía durante la jornada electoral.



Para el feriado de Carnaval, el COE ratificó además la prohibición de los eventos públicos masivos a escala nacional. “Se recuerda que ninguna Intendencia, emitirá permiso para el efecto”, indicó el organismo.



También se solicitó a los municipios que se encarguen de lo siguiente:



- Control y respeto de los aforos en el transporte público; los gobiernos municipales que tienen la competencia de tránsito deberán generar los análisis de movilidad en su territorio.



- Establecer las normas para controlar los aforos en los diferentes espacios públicos (playas, parques, plazas, avenidas); y, comerciales (centros comerciales, áreas comunes de hoteles, restaurantes).



- Establecer estrategias que permitan minimizar las aglomeraciones que se generan en sus jurisdicciones; así como, el control del comercio autónomo regulado y no regulado.



- Mantener cerradas las actividades comerciales que se realizan en espacios que no garantizan distanciamiento social, tales como: bares discotecas, centros de tolerancia, centros de diversión nocturna y afines. En las jurisdicciones en las que ya se ha autorizado su apertura se deben regular los aforos y horarios de funcionamiento.



- Permitir la apertura de las diferentes áreas protegidas en sus jurisdicciones, en virtud de que, por ser espacios abiertos naturales, permiten mantener el distanciamiento social necesario.



- Controlar el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, durante el feriado de Carnaval.