El COE de Loja pide evitar viajes masivos a El Cisne para visitar a ‘La Churona’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La tradicional romería, que se cumple cada agosto, en honor a la virgen de El Cisne preocupa a las autoridades lojanas.

La Basílica se abrió al público el sábado 1 de agosto y las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal temen que la aglomeración de devotos desencadene una mayor propagación del covid-19.



La imagen de ‘La Churonita’ -como le llaman con cariño sus fieles- reposa en la Basílica de la parroquia lojana de El Cisne. A ese lugar arriban -a pie, en bicicletas o carros- entre el 1 y 17 de agosto miles de devotos procedentes de Azuay, Cañar, Loja, El Oro y el norte del Perú a venerarla.



De allí, otros la acompañan en su peregrinación desde la Basílica hasta la Catedral de Loja, a donde llega el 20 de agosto para presidir las Fiestas de Loja. Allí permanece hasta mediados de noviembre, cuando retorna otra vez a su templo en El Cisne.



El 24 de julio del 2020, la Diócesis de Loja –mediante decreto- estableció que este año la Sagrada Imagen no saldrá en esa peregrinación, por la emergencia sanitaria y para evitar la propagación del coronavirus. Es decir, tampoco presidirá las fiestas de septiembre.



No obstante, la Diócesis de Loja permitió que a partir del 1 de agosto se reabra la Basílica, siguiendo los protocolos de bioseguridad, para que los peregrinos tengan su espacio de oración. En el primer día sí hubo presencia de devotos de otras ciudades del país.



También se establecieron horarios de apertura y de desinfección. La Basílica estará abierta de 08:00 a 10:00, de 10:30 a 12:00, de 14:00 a 15:00 y de 15:30 a 16:45, de lunes a sábado, y en las horas intermedias de cierre se cumplirán los procesos de limpieza. El domingo se mantendrá cerrada para evitar aglomeraciones.



Esta situación preocupa al alcalde y presidente del COE cantonal, Jorge Bailón. Por eso, en esta semana extenderá comunicaciones y pedidos a los COE de las provincias del Austro para que prohíban y controlen la movilidad de los fieles hacia el Santuario.



Según Bailón, la única manera de detener esa movilidad es prohibiendo la circulación de los vehículos que generalmente son contratados sólo para llegar a El Cisne. “Por esta ocasión quienes puedan venir, por favor, no lo hagan”, dijo.



Bailón es consciente de que este pedido causará malestar en los devotos, en los sectores turístico y comercial de Loja, y que va a incidir en la economía de los negocios. “Pero muchos no han entendido que estamos frente a una pandemia y las secuelas que deja”, explicó.



Frente a esta situación y considerando que la mayor parte de los fieles de ‘La Churonita’ proceden de Azuay y Cañar, la Arquidiócesis de Cuenca gestiona ante la Diócesis de Loja un sobrevuelo con la imagen para que bendiga a estos territorios.



Según Monseñor Marcos Pérez, Arzobispo de Cuenca, hace unos días conversó con monseñor Heras, como responsable de la imagen, y con las autoridades de la Policía de Azuay para que les ayuden a conseguir el helicóptero.



Las gestiones para ese recorrido continúan y por eso aún no hay fecha ni la confirmación de esta actividad. “Sería un gesto de amor infinito para que bendiga a la ciudad y las familias en esta época de crisis sanitaria que están sufriendo mucho”, dijo Pérez.

Pero además, de esta forma podrían persuadir a las familias para que eviten los viajes masivos al Santuario y las aglomeraciones de personas en esta época que se exige el distanciamiento físico y quedarse en casa para evitar la propagación del virus, explicó Pérez.