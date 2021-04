COE cantonal Latacunga controlará el uso de mascarillas; bares y centros nocturnos no atenderán al público

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Latacunga resolvió mantener cerrados bares, discotecas y centros nocturnos, canchas deportivas, parques e intensificar los controles del uso de mascarillas.

También solicitó a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que realice los operativos en cumplimiento a la restricción vehicular de 20:00 a 05:00, prohibió el consumo y venta de licores los viernes, sábados y domingos.



Además, exhortó a las entidades públicas y privadas, sector financiero y empresas comerciales, ubicadas en el centro histórico, para que adopten las medidas necesarias y evitar las aglomeraciones.



Estas y otras resoluciones están vigentes desde el viernes 16 de abril hasta el domingo 16 de mayo del 2021. Iván Navas, director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Latacunga, dijo que las medidas adoptadas, especialmente por las aglomeraciones en el sector financiero y comercial, son necesarias para evitar el avance de los contagios de covid-19 en el cantón.



Indicó que hay gente en los bancos, cooperativas y centros comerciales que hace filas sin guardar distanciamiento social o no utiliza mascarillas. “Exhortamos a las entidades financieras y de comercio a asignar guardias de seguridad que estén recorriendo y controlando las filas y llamando la atención a los usuarios para que cumplan las normas de bioseguridad”.



Resoluciones del COE cantonal de Latacunga



- Prohibir las rendiciones de cuentas a las que están obligadas legalmente las instituciones. Estas deberán efectuarse de forma virtual.



- Se hará el triaje de personas (mediante la toma de temperatura corporal) a quienes ingresan a la terminal terrestre.



- Exhortar a la Policía Nacional que intensifique los operativos de control de tránsito con el uso del alcocheck en las vías del cantón debido al incremento de accidentes de tránsito.



- Pedir a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y a la Policía Nacional mantener los operativos en la Panamericana y en otras vías estatales para que se respete la circulación de vehículos particulares de 20:00 a 05:00 los viernes, sábados y domingos.



- Se permite los deportes individuales en los polideportivos de 05:00 a 20:00 de lunes a domingo con el 50% del aforo.



- Las canchas de fútbol, baloncesto y vóley se mantendrán cerradas.



- Los parques estarán abiertos, a excepción del de La Filantropía, que queda frente al Hospital General de Latacunga.



- Se mantienen prohibidos los eventos públicos masivos y las concentraciones religiosas que generen aglomeraciones.



- Se autoriza la apertura de funerarias con hasta el 30% de aforo; no se puede velar a los muertos por covid-19.



- Se suspende las actividades en gimnasios y centros de actividad física.



- Los 'night clubs' y centros de diversión diurna y nocturna se mantienen cerrados.



- Los bares, cantinas, karaokes, discotecas, galleras, billares, salas de recepciones se mantienen cerrados.



- Las licorerías y depósitos de bebidas alcohólicas al por mayor o para llevar podrán abrirse de lunes a jueves de 07:00 a 22:00; no podrán vender los viernes, sábados y domingos.



- Los restaurantes, heladerías, cafeterías, fruterías, picanterías, panaderías, establecimientos de comida rápida podrán abrirse de lunes a domingo de 06:00 a 22:00; no podrán vender bebidas alcohólicas.



- Los supermercados abrirán hasta las 22:00; podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 12:00, menos los domingos.



- Las tiendas, abacerías y abarrotes atenderán de lunes a domingo de 06:00 a 22:00; no podrán vender bebidas alcohólicas.