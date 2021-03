COE de Guayaquil afirma que abrió expediente por incumplimiento de protocolos en fiesta de graduación

Una masiva concurrencia a una fiesta de graduación realizada en un hotel del norte de Guayaquil fue captada en video. Las imágenes de la gran fiesta se registraron la noche del sábado 27 de marzo de 2021.

El hecho generó rechazo de los ciudadanos, quienes, a través de redes sociales, denunciaron y solicitaron a las autoridades sanciones para el hotel y los organizadores del evento.



En el video que circula en redes se observa que, en un gran salón adornado con luces led e incluso con una orquesta, hay cientos de personas bailando sin cumplir con el distanciamiento social y las restricciones de aforo dispuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.



En la sesión del COE cantonal realizada este domingo, 28 de marzo se indicó que ya se abrió un expediente de sanción por violaciones al protocolo e incluso el hotel será sancionado por el incumplimiento de aforo y distanciamiento.

Sobre el video de la fiesta de graduación q circula en redes: el COE anuncia un expediente de sanción x varias violaciones al protocolo existente. No se habría cumplido aforo, distanciamiento, ademas como se ve en imágenes hubo orquesta y baile. Incluso el hotel será sancionado. pic.twitter.com/jFCvWP5Whh — Jorge Rodríguez C (@jRodriguezECU) March 28, 2021



El 22 de febrero, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, escribió en su cuenta de Twitter que “los niños y sus padres tienen derecho a vivir una graduación memorable y que sea un lindo recuerdo. He pedido al COE cantonal que revise y flexibilice los protocolos para la realización de ceremonias de graduación, en estricto cumplimiento del aforo permitido”.

Los niños y sus padres tienen derecho a vivir una graduación memorable y que sea un lindo recuerdo.

He pedido al COE Cantonal que revise y flexibilice los protocolos para la realización de ceremonias de graduación, en estricto cumplimiento del aforo permitido, — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) February 22, 2021



Sobre este tema, Allan Hacay, director de Gestión de Riesgos del Municipio de Guayaquil, aclaró que lo que estaba autorizado a realizarse en la ciudad eran las ceremonias de incorporación, mas no las de fiestas de graduación.



“El tema de operación en hoteles y salones de eventos ya estaban regulados con un aforo específico y con medidas de bioseguridad. Si estas medidas no han sido cumplidas, ya se ha abierto un expediente y el hotel será sancionado por no cumplir las medidas de bioseguridad impuestas por la autoridad”, dijo Hacay.



El establecimiento educativo al que pertenecen los graduados emitió un comunicado este domingo a través de redes sociales. Allí aseguró:



“Queremos darles a conocer que la fiesta realizada la noche del 27 de marzo de 2021 en el Hotel Hilton Colón, fue un evento privado organizado por padres de familia, donde el Plantel Educativo no tuvo intervención alguna. Nuestros Protocolos de Bioseguridad internos se rigen bajo las medidas mandatorias dictadas y aprobadas tanto por las autoridades pertinentes locales y alemanas, mismas que se cumplen a cabalidad”.