COE autoriza actividad física al aire libre con semáforo amarillo en Ecuador

El Comité de Operaciones de Emergencia COE nacional resolvió este lunes 8 de junio del 2020 que en los cantones que se encuentran en semáforo amarillo se podrán realizar actividad física al aire libre.



Los cantones que se encuentran en semáforo amarillo, dentro del horario que no rige el toque de queda, podrán salir a hacer actividad física individual las niñas, niños, adolescente, y personas menores de 70 años. Las actividades permitidas serán caminar, trotar, correr y las actividades deportivas individuales, manteniendo el distanciamiento social obligatorio de otros deportistas.



Andinismo, escalada, automovilismo, atletismo, buceo, actividades sub acuáticas, actividades en aguas abiertas y piscina, canotaje, ciclismo, deporte aéreo ecuestre, patinaje, natación, pelota nacional, esgrima, surf, raquetbol, tenis de campo, tiro de campo, triatlón, vela, tiro con arco, tiro olímpico, deportes para personas con discapacidad adaptado que se realice en el sector convencional.



Se recomienda el uso de mascarilla o buff antes y después de realizar la actividad física, así como el uso de gafas. Las personas mayores de 70 años y con riesgo de enfermarse gravemente no podrán acceder al estas actividades.



No se puede realizar actividad física en grupos, salvo familiares con los que se conviva. Además, está prohibido el uso de parques infantiles, parques bio saludables y barras.



“Se restringe el acceso a los graderíos en espacios públicos”, reza en la resolución del COE. Eso implica que no está permitida la presencia de gente en, por ejemplo, la Tribuna de la av. De los Shyris, en el norte de Quito, o la Tribuna del Sur, en la av. Teniente Hugo Ortiz. Tampoco en escalinatas en canchas o espacio comunitario.







En los cantones que continúan en semáforo rojo se debe realizar la actividad física únicamente en casa.



En semáforo verde podrán salir a hacer actividad física individual las niñas, niños, adolescentes y personas menores de 70 años. Las actividades permitidas serán caminar, trotar, corre, y las actividades deportivas individuales, manteniendo el distanciamiento social obligatorio.



Juan Carlos Cevallos, ministro de Salud, indicó que a escala nacional las atenciones de enfermedades respiratorias bajaron de 4904 el 16 de marzo a 1 380 es decir 3, 6 veces menos al final de mayo. Desde el 29 de febrero al 3 de junio hay un decrecimiento de llamadas de 2 835 a 510



El pico máximo de fallecimiento ocurrió el 27 de marzo, y desde ese día el número de fallecimiento por día no supera los 10 en la provincia de Guayas.



Los decesos hospitalarios en junio en los hospitales Albet Gilbert, Guasmo Sur y Monte Sinaí, el numero de fallecimientos es estable, el 2, 3 y 4 de junio la cifra es 0 fallecimientos. En Pichincha la evolución de atención de emergencia respiratorias ha variado de un total de 627 en el pico máximo a finales de marzo a 155 con variaciones. El número de fallecimientos es estable, no superan los 10 por día.