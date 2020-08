El COE de Cuenca resolvió no reactivar las clases presenciales por el covid-19

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Cuenca decidió este viernes 21 de agosto de 2020 que en el cantón no se realizará un pilotaje ni se reactivarán las clases. Además, resolvió que la capital azuaya seguirá en semáforo amarillo hasta el próximo 30 de agosto de 2020.

Según el alcalde cuencano, Pedro Palacios, la decisión de no dar paso a la reactivación educativa presencial se tomó en función de una valoración del esfuerzo ciudadano, prevalencia del coronavirus y porque se priorizará la educación en sus modalidades no presenciales.



“Las familias cuencanas han tenido que enfrentar un período vacacional sin precedente, en el que lejos de brindar a sus hijos el esparcimiento y recreación habitual, se vieron avocados a cumplir de forma responsable e irrestricta las medidas de cuidado y prevención para sus seres queridos”, dijo el Burgomaestre.



Según Palacios, las cifras de contagios, personas hospitalizadas en cuidados intermedios, cuidados Intensivos y fallecido siguen al alza. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 se contabilizan 3 765 pacientes diagnosticados con covid-19 en Cuenca, de los cuales 3 026 ya están recuperados. Hay 76 pacientes en estado crítico y 195 fallecidos.



Palacios dijo que, pese a que sigue el aumento, el COE resolvió seguir en amarillo porque hay un ofrecimiento del Ministerio de Salud de incrementar la cantidad de ventiladores en los hospitales José Carrasco Arteaga (IESS) y Regional Vicente Corral Moscoso.



Ante esta situación, los integrantes del COE cantonal pidieron que la ciudadanías limite su movilidad a temas exclusivos de productividad y salud y no mantenga reuniones sociales ni actividades deportivas grupales o en espacios cerrados.