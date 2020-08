El COE nacional define el proceso de control, sin el estado de excepción

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) analizará esta semana cómo se hará el control para contener el covid-19 en Ecuador, luego de que termine el estado de excepción.

El Decreto 1126, que se expidió el 14 de agosto, finalizará el 14 de septiembre, lo que significa que ya no se contará con esa base legal para aplicar las medidas que se instauraron desde el 16 de marzo. Estas son, por ejemplo, el toque de queda y las restricciones a la libre movilidad, al tránsito o a las reuniones.



Precisamente, este martes 25 de agosto del 2020 se realizará una reunión del COE nacional para hablar sobre esta nueva etapa, sin el estado de excepción. Participarán los ministros de Gobierno, María Paula Romo; y de Salud, Juan Carlos Zevallos, y el director del ECU-911, Juan Zapata.



Para mañana, el Gobierno tiene previsto lanzar la campaña Yo Me Cuido, que apelará a la corresponsabilidad de la ciudadanía para evitar el contagio con el covid-19.



Zapata, integrante del COE nacional, explicó que ante la terminación del estado de excepción van a decidir qué acciones se pueden tomar por la vía ordinaria, en coordinación con los COE cantonales y autoridades de todo nivel.



“Vamos a empezar con un proceso fuerte en estas tres semanas sobre la autoregulación de los propios ecuatorianos”, es decir, que se tienen que autolimitar, autocontrolar, que tiene que quedarse en casa, para no contagiarse.



Luego del 14 de septiembre -dijo- se verá cuánto han aprendido los ecuatorianos sobre el virus en estos seis meses de permanente control y cómo van a responder al no tener el toque de queda, que está vigente en la actualidad.



El COE nacional debatirá cómo seguirá el proceso de semaforización en rojo, amarillo y verde, que se aplica desde mayo en los 221 cantones del país. Otros aspectos son el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de alcohol o gel para la desinfección.



Según Zapata, muchas de estas medidas se pueden aplicar y tienen sus bases legales, como las ordenanzas municipales aprobadas para exigir la utilización de la mascarilla en cada cantón.



La restricción vehicular también será analizada en este nuevo proceso, partiendo de las competencias que tienen los ayuntamientos.



Zapata comentó que los COE nacional, provinciales y cantonales seguirán en funcionamiento, pues no dependen de la existencia del estado de excepción. Y se mantendrá la coordinación.



El COE nacional se reunirá el próximo jueves 27 de agosto para tomar las nuevas decisiones, según Zapata.