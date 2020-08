COE suspende clases presenciales pero autoriza aplicación de plan piloto en planteles que cumplan requisitos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los planteles que cumplan los requisitos fijados por el Gobierno podrán aplicar el plan piloto del retorno a clases, ante la emergencia sanitaria del covid-19. Así lo resolvió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional en las nuevas resoluciones emitidas la noche del domingo 24 de agosto del 2020.

En el documento, el organismo que establece las disposiciones en el Ecuador para frenar la propagación del covid-19, abordó además otras resoluciones en materia de turismo y reuniones. Las medidas fueron aprobadas en una reunión del organismo el pasado viernes 21.



El COE señala que las clases presenciales en todos los niveles del sistema educativo se mantienen suspendidas en el país y dispone que "el Ministerio de Educación seguirá desarrollando la implementación de la fase 1 del Plan Educativo Aprendemos Juntos en casa.



No obstante, el COE "autoriza los planes pilotos de retorno progresivo presentados por los colegios Alemán Humboldt de Guayaquil y Samborondón y del Balandra - Cruz del Sur", desde el 1 de septiembre.



La asistencia de los alumnos a esos planteles educativos es opcional. "Los padres de familia y representantes de estas instituciones decidirán -de forma voluntaria- el retorno presencial o no de los estudiantes", añade el COE.



Tras la aprobación del restablecimiento de las clases en esos planteles, el organismo dispuso que las mesas técnicas de emergencia y salud deben realizar un monitoreo quincenal del plan piloto. Los funcionarios deberán informar sobre los resultados de la implementación al COE Nacional.





Lineamiento del protocolo de retorno a clases presenciales



El pasado 20 de agosto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló del protocolo de retorno a clases presenciales “para ciertos colegios”.



La funcionaria dijo que además de distanciamiento social, se establece la prohibición de encender aires acondicionados; la regla será ventanas y puertas abiertas. También se cerrarán por completo bares y comedores.



La idea, según Romo, es que pueda asistir menos de un tercio del total de los estudiantes del plantel educativo y que a cada aula acuda menos de la mitad de estudiantes habituales, en unidades que cuenten con los espacios requeridos y realicen las adecuaciones pertinentes.





Disposiciones del COE nacional para que planteles presenten propuestas



El Gobierno también elaboró un esquema que podrán presentar los planteles educativos en el Ecuador, para el retorno progresivo a las clases presenciales.



- Los establecimientos educativos presentarán la propuesta al COE Nacional.

- Las Mesas Técnicas Nacionales N° 5 y N°2, revisarán la propuesta.

- De no haber observaciones en la propuesta por parte de las Mesas Técnicas Nacionales N°5 y N°2, el COE Nacional aprueba el inicio de la implementación del pilotaje.