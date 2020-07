¿Cómo se aplicarán los cambios que estableció el COE nacional en 14 provincias?

LEA TAMBIÉN

Un nuevo horario de toque de queda y la prohibición de realizar reuniones sociales de hasta 25 personas rige en 14 provincias del país, tras las nuevas resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, emitidas la tarde del miércoles 22 de julio del 2020.

Los nuevos lineamientos deben aplicarse desde este jueves, 23 de julio, en Pichincha, Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.



Se trata, únicamente, de la extensión del toque de queda desde las 21:00 hasta las 05:00 y la prohibición de reuniones. Las demás medidas que se aplican para los sitios con el semáforo amarillo, como el aforo para los locales comerciales, no ha sido variado.



¿Cómo se aplicará esta normativa en cada provincia?



En casi todos los cantones de estas provincias está vigente el semáforo amarillo a excepción de 10 cantones que están en rojo. Estos son: Mejía, Quinindé, Macará, Baños de Agua Santa, Patate, Quero, Palanda, Logroño, Morona y Sucúa. También hay dos en verde: Suscal y Sevilla de Oro.



En los cantones donde rige el amarillo, la movilidad de transporte intraprovincial e intercantonal se cumple bajos los mismos parámetros aprobados por el COE nacional para estos cantones y entre las localidades donde ya se habilitaron las frecuencias y los terminales terrestres. Sólo que allí deberá respetarse el nuevo horario del toque de queda para circular.



El servicio de transporte entre los cantones cercanos a los que están en rojo, como Mejía y Rumiñahui, también está limitado al nuevo horario. Aunque las autoridades de estos dos cantones, por ejemplo, dijeron que los traslados no se interrumpirán, todavía falta la autorización del COE nacional.



Entre otros cantones donde rige el rojo, como en Tungurahua, este servicio si está interrumpido. Miguel Herrera, administrador de las terminales terrestres del Municipio de Ambato, explicó que al momento las frecuencias Ambato-Mocha y Ambato-Píllaro y viceversa están habilitadas desde la Terminal Intracantonal y dijo que espera que los otros cantones regresen a amarillo para que se restablezca el transporte interno.



Herrera afirmó que pese a que el cantón Cevallos cambió de semáforo rojo a amarillo el servicio aún no está abierto.



En Suscal y Sevilla de Oro, cantones de Cañar y Azuay respectivamente, sus alcaldes han dicho que se mantendrán las actividades que les permite este color del semáforo.



El alcalde de Sevilla de Oro, Rolando Calle, dijo que no serán necesarios los operativos de toque de queda a las 21:00 porque la población se disciplinó y que con –contadas excepciones de la zona rural- no se realizan reuniones.



Además, explicó que entre semana las familias están dedicadas a tiempo completo a la agricultura y la ganadería, y que los fines de semana hacen deporte para relajarse o distraerse. “No podemos suspender eso porque acá tampoco hay contagios masivos.



Según los datos del COE cantonal, han registrado 12 casos de covid-19, pero que todos superaron la enfermedad. “Ellos hicieron aislamiento y siguieron en tratamiento médico en sus hogares y ninguno se agravó”, explicó Calle.