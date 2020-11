El COE cantonal de Ambato restringirá la circulación vehicular desde el 1 de diciembre del 2020

A partir del martes 1 de diciembre del 2020, en la ciudad de Ambato, Tungurahua, habrá restricción a la circulación vehicular para automotores particulares desde las 21:00 hasta las 05:00. La medida fue adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal este viernes 27 de noviembre del 2020.

Solo podrán circular los autos de abastecimiento de productos de primera necesidad con dirección a los mercados y supermercados de la urbe. También los automotores que transporten equipos de primera línea y de respuesta. Según las autoridades del COE, la decisión busca evitar el incremento de casos de covid-19 en la capital de Tungurahua durante las fiestas de la Navidad y Fin de Año.



El control estará a cargo de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Municipio de Ambato y la Jefatura de Tránsito. Los conductores que no acaten estas resoluciones serán sancionados con la retención del vehículo por 48 horas.



Héctor Cobo, responsable de Riesgos y Secretario del COE cantonal de Ambato, dijo que otras de las medidas es la prohibición de los pases de niño, comercialización y la quema de los monigotes. Además, programas barriales, las ferias navideñas en espacios públicos y privados porque generan aglomeración de personas.



También está restringida la comercialización de alcohol en las licoreras o tiendas de abarrotes desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero del 2021. Los bares, discotecas, karaokes, centros nocturnos no podrán abrir el 24, 25, 26, 30,31 de diciembre 1 y 2 de enero.



Los controles estarán a cargo del personal de la Policía Nacional, tenientes políticos y los comisarios, el Consejo de Seguridad Ciudadana del Municipio y de la Intendencia de Policía. “Vamos a reforzar los operativos para que se cumplan con las nuevas medidas y así evitar el incremento de casos de coronavirus”, afirmó José Viteri, comisario Nacional y representante de la Gobernación de Tungurahua.



René San Martín, representante del Ministerio de Salud, explicó que las medidas adoptadas son necesarias porque en la ciudad se registra un incremento de casos positivos de covid-19. “Es preocupante porque cada vez la conducta de la gente se mantiene igual a la de un feriado, es decir, no mantienen el orden y la disciplina, si no que parece que se están relajados”.



Mencionó que hasta la semana 39 la ciudad registró un incremento bajo de casos con relación a mayo, junio, julio y agosto. Sin embargo, en las últimas cuatro semanas se registran más casos de covid-19 después de los feriados.



Dijo que 7 de las 9 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Ambato están ocupados, mientras que las 8 camas del Hospital del Seguro Social están llenas. “La ocupación de las camas puede variar con relación a las altas, las transferencias de pacientes a otras ciudades y los fallecimientos”.



Indicó que los sitios de mayor incidencia de contagios están en las parroquias Huachi Loreto, Huachi Chico, Picaihua y la Matriz. Es estas áreas se egistra el 12% de positivos, 40% de sospechosos y 47% de probables.