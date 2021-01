Los COE de Ambato y Latacunga se reunirán el 4 de enero para tomar decisiones, tras el fin del estado de excepción

La declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 1217 que estableció el estado de excepción en el país tomó de sorpresa a los alcaldes de Latacunga y Ambato. Según los burgomaestres, las medidas como la restricción vehicular por placas, el toque de queda y otras disposiciones ayudaron a tener cierta disciplina de la gente, aunque afectó a la economía del sector comercial y turístico.

Estos temas serán analizados en las reuniones que mantendrán este lunes 4 de enero del 2021 los Comité de Operaciones de Emergencia (COE).



El alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, dijo que con las medidas restrictivas se logró tener un nivel de disciplina durante los días de Navidad y Año Nuevo. Eso ayudará a que no haya un incremento de contagios, aunque sí afectaron a la economía de las familias de su ciudad. “La población cumplió con las disposiciones, no hubo quema de monigotes, pases de niño, fiestas clandestinas y aglomeraciones de personas”.



Mencionó que fue sorpresiva la resolución adoptada por la Corte Constitucional que dio a conocer su decisión luego del feriado. Dijo que a las 19:00 de este lunes se reunirán el COE cantonal y provincial para solicitar que se mantengan algunas restricciones como el cierre de las licoreras los fines de semana, no la realización de los pases del Niño que se desarrollan hasta febrero, los mítines políticos y más actividades que generan aglomeraciones.



“Vamos a trabajar con la Gobernación, Intendencia y la Policía Nacional para mantener el control en los bares, karaokes, licoreras y centros de diversión. Solicitaremos que solo trabajen de lunes a jueves”, explicó Cárdenas.



Javier Altamirano, alcalde de Ambato, aseguró que convocó al COE cantonal para este 3 de enero a una reunión, donde se analizará la resolución de la Corte Constitucional.



Afirmó que ahí se resolverá las medidas que se mantendrán en la urbe para contrarrestar los contagios de covid-19. “Vamos a realizar algunas consultas al COE nacional para decidir, no puedo adelantar criterio a esta resolución sorpresiva de la Corte Constitucional”.