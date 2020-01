COE Cantonal de Ambato espera informes técnicos para declarar en emergencia a la avenida Indoamérica

LEA TAMBIÉN

Al menos USD 500 000 costará la reparación de un tramo de la avenida Indoamérica que se hundió luego de la lluvia registrada el domingo 8 de diciembre del 2019. El taponamiento de una alcantarilla de la quebrada Pisocucho, en el ingreso norte de Ambato, provocó el daño.

Según un estudio elaborado por los técnicos del Cabildo, el relleno antitécnico que se hizo en la hondonada taponó el ducto de desfogue del agua. El martes 7 de enero a las 15:00 se reunió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal para analizar la posible declaratoria de emergencia.



Sin embargo, el COE resolvió que hasta el jueves 9 de enero a las 15:00, los técnicos de las dependencias municipales deberán presentar los informes que justifiquen la declaratoria de emergencia. Esos documentos son exigidos por la normativa legal que rige al Servicio Nacional de Gestión de Riegos (SNGR).

El Director de Obras Públicas de la Municipalidad, Kleber Padrón, informó que la declaratoria de emergencia permitiría al Cabildo solucionar la crisis vial de la Indoamérica en 30 días, sin esta medida la reconstrucción tardará seis meses.



Señaló que mientras no exista la declaratoria, la Municipalidad estará imposibilitada de intervenir, debido a que no dispone de los recursos económicos para financiar los trabajos de rehabilitación de la avenida Indoamérica. “Es un hecho que no estuvo planificado y tampoco tiene asignación presupuestaria”.



En la sesión del COE se informó que cerca de 20 000 personas son afectados por el cierre del paso, sin contar con los agricultores que llegan los fines de semana a la plaza Santa Clara para comercializar sus productos agrícolas.

La casa de Víctor Gómez se levanta en un costado de la calle La Plata y Pisocucho. Contó que hace un mes la tubería de la quebrada se taponó e inundó tres casas en la zona. Además, se formó un dique donde se acumuló el agua lluvia. “El líquido estaba por desbordarse por la calle, el caudal bajó, pero aún hay filtraciones que ponen en peligro varias casas”.



En tanto, Javier Acurio, jefe de Mantenimiento Vial de la Municipalidad, señaló que el personal con al apoyo de una retroexcavadoras y de 5 volquetas trabajan en el retiro de los escombros. La reparación total de la carretera costará USD 500 000, y que espera la declaratoria de emergencia para que se asignen los recursos.