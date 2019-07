Cinco puntos para entender el Código de Salud que se debate en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

Con 405 artículos, 22 disposiciones generales, 26 transitorias, 18 reformatorias y ocho derogatorias se debate, en segunda instancia, el Código de Salud (COS), en el Pleno del Legislativo. El tratamiento de esta normativa arrancó en el 2012 y se extendió hasta este 2019, año en el que se siguen recogiendo aportes para su construcción.

La integración del Sistema Nacional de Salud, el uso terapéutico del cannabis, el aborto como emergencia obstétrica, la necesidad de reformas en el sector de la medicina prepagada, la actualización del listado de enfermedades catastróficas y la defensa de la carrera sanitaria son algunos temas destacados.



Estos ítems se discuten en la sesión legislativa, en la que se retomó el debate del Pleno de este martes 23 de julio del 2019. El debate se retomará hasta las 15:00.



Integración del Sistema Nacional de Salud





En el primer libro del Código de Salud se incluyó la conformación del Sistema Nacional de Salud, que estaría encabezado por el Ministerio del ramo.



"El sistema actual se repite la conformación con el Ministerio de Salud como cabeza y vemos que ha tenido problemas. Necesitamos hacer las cosas diferentes. El Ministerio de Salud tiene atribuciones amplias. Es decir, emite la política, presta el servio y controla. Es juez y parte. Es un súper Ministerio que tiene todo el control y no se garantiza un sistema de calidad y ágil”. Lo explicó el legislador de SUMA, Sebastián Palacios.



La propuesta -dice Palacios- es que se fortalezca el Consejo Nacional de Salud (Conasa). La entidad está conformada por una variedad de instituciones de salud, ambiente, profesionales médicos y demás. La idea es que haya mayor independencia.





El uso terapéutico de cannabis



En el Código de Salud se reconoce el uso terapéutico de cannabis para combatir dolores fuertes producto de, por ejemplo, enfermedades renales o hepáticos. Además para combatir males como la epilepsia. El legislador y presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, puntualizó que no se trata de un uso recreativo sino medicinal.



En este articulado sí se harán cambios, que generarán mayor seguridad en el uso de este producto. El legislador Ángel Sinmaleza es vicepresidente de la Mesa Legislativa de Salud. Él explicó que se eliminaría el articulado relacionado con la siembra, producción y comercialización de cannabis. Pero se garantiza su uso medicinal.





Aborto como emergencia obstétrica



En el articulado que se refiere a las emergencias médicas se reconoce como tal al aborto bajo cualquier circunstancia. Esto se lo incluyó para garantizar la atención en salud a las mujeres que llegan con un proceso de aborto.



Esta práctica puede generar desangramientos por lo que la atención médica debe ser urgente, explicó Virginia Gómez de la Torre. Ella es activista por los derechos de las mujeres.



Sin embargo, este tema ha generado resistencia, ya que grupos pro vida se ha manifestado en contra por una posible despenalización del aborto -situación que no está contemplada-.



Meses atrás, en un Acuerdo Ministerial se garantizó ya la atención a una mujer que llegue al sistema médico con un aborto en curso. También sería uno de los cambios: aborto bajo cualquier circunstancia por aborto en curso.



Reformas en el sector de medicina prepagada



El presidente de la Asociación de Medicina Prepagada, Pablo Albuja, explicó que es necesario reformar la normativa relacionada a este tema. Uno de los problemas es que se introdujo una disposición que la seguridad social y el Ministerio de Salud se beneficien de los seguros médicos privados. Incluso, se habla de una doble deducción de impuestos. Él habló de errores como que las empresas no cumplen con sus haberes e incluso “teníamos un negocio redondo por las utilidades. Hubo una sobreestimación”.





Defensa de la carrera sanitaria



En el proyecto de Código de Salud se incluyó avances en materia de talento humano como carrera sanitaria, reconocimiento de jornadas especiales de trabajo y remuneración justa para los profesionales de la salud. Sobre el tema, Patricia Gavilánez, presidenta de la Confederación de Profesionales de la Salud, explicó que es importante velar y proteger a médicos, enfermeros y demás profesionales.