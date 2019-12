Código Penal cambia en Ecuador; la Asamblea no dio paso a 25 de 37 objeciones del Ejecutivo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Ecuador aquellas personas que hayan sido sentenciadas por delitos graves como femicidios o violación a niños no podrán acceder a rebaja penas, según uno de los principales ejes de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El documento irá al Registro Oficial, luego de que la Asamblea resolviera este martes 17 de diciembre del 2019 sobre el veto del Ejecutivo al proyecto que aprobó la Legislatura el pasado 27 de septiembre.



El Pleno, con los votos incluso del bloque oficialista Alianza País (AP), no dio paso a 25 de las 37 objeciones presentadas por el presidente Lenín Moreno. Hubo más de los 91 votos que se requerían.



La Legislatura solo se allanó a 12 artículos, entre los que consta el endurecimiento de las penas para el agiotaje (especulación). Por otra parte, la comercialización de suero de leche no será penalizada.



Entre los allanamientos también consta que los denunciantes de actos de corrupción puedan ser protegidos en su identidad, a través de un código alfanumérico.



La votación se dio por bloques. En el Pleno hubo 123 legisladores.



"Esta reforma va a defender a las víctimas, no a los criminales. Hemos cumplido con el país", dijo el presidente de la Asamblea, César Litardo.



En las barras altas del Pleno hubo aplausos de representantes de asociaciones de galleros. Esta actividad no será penalizada, a diferencia de las peleas de perros. Ellos temían que los gallos sean considerados como fauna urbana, lo que no prosperó.



Tras la decisión del Pleno, el texto de la reforma irá al Registro Oficial para su aplicación.



En el orden del día constaba también una resolución sobre el proyecto de ley para el registro de violadores, que fue declarado inconstitucional por la Corte. Sin embargo, por decisión de Litardo eso se pospuso.