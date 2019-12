La polémica se mantiene en al menos dos temas del Código Orgánico de Salud

LEA TAMBIÉN

Dos temas que han provocado debate se mantienen en el Código Orgánico de Salud (COS). Se trata de emergencias gineco-obstétricas y vientre de alquiler. El proyecto se votará entre el miércoles 18 y el jueves 19 de diciembre del 2019, en el Pleno del Legislativo.

El asambleísta por Bolívar e integrante de la mesa de Salud, Ángel Sinmaleza, explica que se han tomado en cuenta las observaciones recogidas durante los dos debates efectuados en mayo del 2017 y julio del 2019.



Sin embargo -reconoció- aún no se han logrado consensos con respecto al tema de la emergencia gineco-obstétrica. “Hay dos elementos que generan bulla: bajo cualquier circunstancia y en cualquier tipo. En ambos, dicen (quienes se oponen), que algunas mujeres pueden hacer uso y abuso de ello”.



Sinmaleza comenta que con este articulado se busca garantizar la atención médica a mujeres que llegan con un aborto en curso al sistema de salud público.



Otro nudo crítico es el vientre de alquiler. En la mesa se estableció que está prohibido cualquier pago. En el país hay clínicas de fertilidad que llevan más de una década. Los tratamientos médicos no estaban regulados pero ya existen.



El legislador Hector Yépez, en su cuenta de Twitter, escribió: "Próxima semana anuncian votación sobre Código de la Salud, pese a que hoy ya existe amplia legislación. Buscar aprobar el vientre de alquiler, derechos sexuales de niños, norma ambigua sobre aborto y más. No cuenten con mi voto. Seguiré defendiendo la vida y la familia".



El legislador Sebastián Palacios, de Suma, apoya los dos articulados, pero considera que la atención debe centrarse en la metodología de votación. Él y su bancada creen que la mejor opción es votar por libros. Hay tres.



También se propone una votación completa, con excepción, de los dos artículos.

Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha, sostuvo que la aprobación del COS es indispensable, ya que se incluyeron temáticas positivas como la carrera sanitaria, el Sistema Nacional de Salud y otros.