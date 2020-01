Veto al Código de la Democracia plantea la eliminación de las circunscripciones territoriales, según el CNE

LEA TAMBIÉN

El veto del Ejecutivo a las reformas al Código de la Democracia plantea la eliminación de las circunscripciones territoriales. Así lo aseguran tres vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La mañana de este sábado 4 de enero del 2020, Diana Atamaint, presidenta del CNE; Enrique Pita, vicepresidente, y Luis Verdesoto, consejero del CNE, coincidieron en que en la objeción 11 del veto del presidente Lenín Moreno se incluye este tema cuando plantea “elimínese el segundo inciso del artículo 150” del Código de la Democracia.



Franklin Samaniego, asambleísta que integra la Comisión de Justicia del Legislativo, dijo que esto significa que el Ejecutivo plantea eliminar la parte de ese artículo en el que se establece la distribución de la elección de los asambleístas por circunscripciones.



Ese segundo inciso del Código de la Democracia establece: “En las circunscripciones electorales que elijan entre ocho y doce representantes se subdividirán a su vez en dos circunscripciones, aquellas que pasen de trece y hasta diez y ocho se subdividirán en tres y las que pasen de diez y ocho lo harán en cuatro circunscripciones; cuando concurran las circunstancias que motiven la subdivisión de circunscripciones electorales, el Consejo Nacional Electoral decidirá su delimitación geográfica garantizando que la diferencia entre asambleístas a elegir en cada nueva circunscripción no sea superior a uno. La delimitación y número de asambleístas de las nuevas circunscripciones deberá constar en la decisión por la que se convoquen las elecciones”.



Sin embargo, Samaniego dijo que esto no fue tratado por la Comisión y tampoco en el Pleno de la Asamblea. “De un plumazo se quieren eliminar los Distritos. El Ejecutivo no puede incluir nuevos temas que no hayan sido materia de tratamiento en el proyecto de Ley”, señaló el legislador.



El asambleísta de Suma, Héctor Muñoz, dijo que de conformidad con el artículo 138 de la Constitución, el Ejecutivo puede vetar sobre las materias tratadas. "Esa materia (eliminación de circunscripciones) se la trató pero que no fue aprobada por la Asamblea".



Verdesoto señaló que el planteamiento del Ejecutivo es positivo porque es un cambio necesario, que va de la mano con el cambio del método de asignación de escaños. La Asamblea aprobó que haya una transición del método D’Hondt al de Webster.



“Para sostener la coherencia institucional básica que merece nuestro país y su sistema electoral, el Presidente propone instalar los distritos electorales provinciales en Pichincha, Guayas y Manabí, lo que permitirá el funcionamiento eficiente de la formula Webster y, consecuentemente, restituir el sistema proporcional posible, con inclusión de minorías”, dijo el consejero.



Pita mencionó que, si bien este tema no pudo ser votado sí fue planteado en el proyecto y coincide con Verdesoto sobre lo positivo de la eliminación de las circunscripciones para fortalecer el cambio del método de asignación de escaños.