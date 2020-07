Un cóctel molotov contra Parlamento belga, en 'represalia por mala gestión' de la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre de 36 años, detenido por intentar lanzar un cóctel molotov contra el parlamento belga, aseguró que actuó en “represalia por la mala gestión de la crisis sanitaria”, indicó este martes 28 de julio del 2020 la fiscalía de Bruselas.

Una patrulla de policía, atraída por su “comportamiento sospechoso”, lo detuvo cuando se disponía a lanzar el artefacto casero contra el edificio el lunes hacia las 13:30 (11:30 GMT), explicó.



El portavoz del ministerio público, Denis Goeman, precisó en rueda de prensa que los desperfectos en la calle son mínimos y que no hubo heridos.



Pese a que los documentos hallados en su vehículo y en su domicilio “sugieren” que el sospechoso “podría tener convicciones extremistas”, el hombre de la provincia de Limburgo (noreste) no parece haber actuado con una “ convicción política determinada ” .



“El contenido de los documentos podría sugerir que la persona tiene ideas extremistas. En cualquier caso, no hubo una reivindicación de un partido o ideología de extrema derecha o de extrema izquierda”, afirmó Goeman.



Según el vocero, el detenido “explicó durante el interrogatorio que su motivación fue que la clase política gestionaron mal la crisis sanitaria” vinculada a la pandemia del nuevo coronavirus.

Un juez de instrucción se hizo cargo del caso, indicó Goeman. Aunque el detenido no tenía antecedentes penales “en sentido estricto”, los servicios judiciales lo conocían, agregó.



Bélgica ha registrado 9 822 muertes por 66 428 contagios desde el inicio de la pandemia, convirtiéndolo en uno de los países con una mayor incidencia con 85 decesos por cada 100 000 habitantes.



Ante un aumento “preocupante” de casos en los últimos días, el gobierno belga decidió el lunes endurecer las medidas para atajar la pandemia.