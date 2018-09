Cobros indebidos volverán a discutirse en el Pleno, pero Asamblea deja el tema en manos de la justicia

LEA TAMBIÉN

Sin una resolución que suponga un cambio en el curso de las investigaciones sobre cobros indebidos a asesores de asambleístas terminó hoy, 17 de septiembre del 2018, una reunión entre las autoridades del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y los jefes de las bancadas que conforman el Parlamento.

La cita estaba prevista para las 16:00, pero empezó con más de media hora de retraso, y el propósito era consensuar nuevas acciones en relación a las denuncias que sacuden a esta Función del Estado.



La reunión, que se extendió hasta pasadas las 19:00, fue a puertas cerradas. Los primeros en retirarse fueron Cristóbal Lloret, del bloque de legisladores afines al expresidente, Rafael Correa, y René Yandún, del Bloque de Integración Nacional (BIN).



"En la Fiscalía, entiendo que apenas hay tres denuncias confirmadas que se han presentado, por lo tanto tiene que seguir el trámite pertinente. Eso es lo que se tiene que hacer pero no por eso se puede poner a todos en el mismo saco y entredicho a toda la institución", indicó Lloret.



La vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla (exAP), manifestó que es obligación de la Contraloría y otras entidades revisar las cuentas y "ver si hay algo raro", pero matizó que "también hay que respetar mucho el principio de inocencia".



"Todos acordamos que no vamos a hacer espíritu de cuerpo en tapar algo que no se tenga que tapar, es decir, si hay un caso que se presenta ante la Fiscalía son las autoridades competentes las que tienen que investigar", expresó Bonilla.



Soledad Buendía (exAP), integrante del CAL, señaló que "tiene que existir una denuncia sustentada" para que un legislador pueda ser sancionado.



"Con todas las pruebas de cargo y de descargo, se lleva el debido proceso y se llega a diferentes tipos de sanciones dependiendo del nivel. Pero esto también tiene que llevarse a la Fiscalía", puntualizó.



De su lado, el asambleísta Fabricio Villamar, de CREO, manifestó que insistirá para que este martes en la sesión del Pleno se vuelva a discutir este asunto.



"Se necesita una Asamblea que no tenga rabo de paja para poder observar al Ejecutivo. Así como nosotros hemos encontrado que aquí en la Asamblea se estarían cobrando a los funcionarios, también están haciendo lo mismo en otras instituciones", apuntó.

Henry Cucalón, jefe del bloque del PSC, se mostró de acuerdo con que el Pleno vuelva a discutir este tema.