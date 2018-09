Cobros indebidos obligan a una reunión de jefes de bancadas y Presidenta de Asamblea Nacional 

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y los jefes de bancada se reunirán la tarde de este lunes 17 de septiembre del 2018, para consensuar nuevas acciones frente a las denuncias de cobros ilegales a colaboradores de la Asamblea Nacional.

La cita, que estará presidida por la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas (AP), está prevista para las 16:00.



Homero Castanier, jefe de bloque del movimiento CREO, al confirmar su asistencia, indicó que "no habrá espíritu de cuerpo" para proteger a los parlamentarios que habrían incurrido en esos ilícitos.



"Si es que hubo asambleístas que cometieron presuntos ilícitos tienen que ser sancionados, no puede ser que la fiscalización sea solo para fuera", expresó.



Soledad Buendía (exAP), integrante del CAL, señaló que "tiene que existir una denuncia sustentada" para que un legislador pueda ser sancionado.



"Con todas las pruebas de cargo y de descargo, se lleva el debido proceso y se llega a diferentes tipos de sanciones dependiendo del nivel. Pero esto también tiene que llevarse a la Fiscalía", puntualizó.



De su lado, el asambleísta Fabricio Villamar, de CREO, manifestó que insistirá para que este martes, 18 de septiembre, en la sesión del Pleno se vuelva a discutir este asunto.



"Se necesita una Asamblea que no tenga rabo de paja para poder observar al Ejecutivo. Así como nosotros hemos encontrado que aquí en la Asamblea se estarían cobrando a los funcionarios, también están haciendo lo mismo en otras instituciones", apuntó Villamar.



En las últimos dos semanas, en la Fiscalía se han presentado denuncias contra cuatro asambleístas de distintas tiendas políticas.