La polémica entre conductores y cuidadores de carros continúa en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Visten chalecos de diferentes colores y llevan franelas rojas. Se ubican en las esquinas de sitios concurridos y cobran el parqueo de los vehículos que paran en las aceras. Algunos utilizan conos, tachos de basura y bancas de madera para reservar los espacios que, según dicen, están reservados para sus “clientes”.

Los cuidadores de carros manejan sus propias tarifas y sus propias reglas en las calles y avenidas de Quito. Unos cobran USD 0,80 por cada hora y otros piden USD 2, dependiendo el tiempo en el que cada vehículo permanece estacionado. En determinados sectores también ofrecen servicio de lavado, cuyo costo puede alcanzar hasta tres dólares.



En los últimos días, el tema de los cuidadores de carros en las vías generó polémica tras la denuncia de la cantante Gia Alexa, quien manifestó que fue víctima de agresiones por parte de dos cuidadores de vehículos en diferentes fechas en este año, en el sector de La Mariscal. Los problemas surgieron porque supuestamente no les canceló los USD 4 que le exigieron como tarifa.



Este Diario recorrió diferentes puntos de la ciudad y hay opiniones divididas de los conductores. Por ejemplo, la gente que parquea sus carros en las afueras del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en el centro de la urbe, asegura que los cuidadores son educados; les cobran USD 0,50 por hora.



Vinicio Atapuma parqueó la mañana de este miércoles 13 de marzo del 2019 su taxi en la calle Portoviejo. Manifestó que la gente de esa zona es tranquila. “Su tarifa varía de acuerdo a la voluntad del chofer”. Lo mismo opinó Marcelo Quilcaguano, quien acudió a ese centro asistencial con su familia. “Cerca de la avenida Francisco Orellana he tenido problemas”, manifestó.

Otro punto en donde hay celadores de autos se ubica en la calle Juan Borgoñón de Chimbacalle, en el sur, junto a un centro de salud. Una persona que labora en ese sector asegura que antes había dos personas que eran agresivas con los choferes cuando no les pagaban lo que pedían.



Recordó que una vez incluso rayaron la pintura del carro de una mujer. Otros vecinos opinaron que los cuidadores son humildes. La propietaria de una tienda de abarrotes contó que le ayudan a abrir las puertas plegables de su local. “Son tranquilos, pero hay de todo”.



Un sector con presencia de cuidadores se ubica en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Allí, ellos colocan conos y bancos de madera. La tarifa para quienes dejan su carro por más de dos horas de es dos dólares. Los dueños de los locales aseguran que son agresivos.



“(Su trato) es pésimo, mal. Yo tengo mi carro y quiero parquearlo frente a mi negocio, pero no puedo. La señora me trata mal, hasta me intentó pegar… Le dije malcriada, si me llegas a golpear vas a ver lo que te pasa”, contó la dueña de un local. “Los que mueven sus conos o bancas se fregaron, les insultan”.

El caso en La Mariscal



Los 15 integrantes del grupo ‘Parqueo Amigo La Mariscal’ aseguran que uno de sus compañeros jamás le faltó al respeto a la cantante Gia Alexa, pero ella se ratifica en que la agredieron en dos oportunidades, una a finales de enero y otra el pasado 28 de febrero.



La mañana de hoy, 13 de marzo del 2019, ellos se reunieron y lamentaron que su colega haya sido separado por lo ocurrido con la artista. “Se trata de un gran camarada que habla cinco idiomas y nos ayudaba mucho”, manifestó Carlos Castillo, representante de la organización. Ahora, ellos buscan que sea reintegrado a sus funciones.



De otro lado, el dirigente acotó que han sido víctimas de acoso y amenazas por parte de personas desconocidas.



Aseguró que no cobran USD 4 durante las noches en La Mariscal y que su tarifa es de ochenta centavos la hora. Además, destacó que sus compañeros colaboran en tareas de seguridad con la Policía Nacional.



Ayer martes por la tarde, Gia Alexa se reunió con los oficiales de Policía del Circuito La Mariscal para lograr acuerdos y solucionar el problema. La artista señala que su objetivo no es generar polémica ni causar daño al cuidador de carros.



Acordaron que este viernes 15 de marzo del 2019 realizarán una rueda de prensa para llamar a la calma de ambas partes y también mostrar que los cuidadores de La Mariscal ayudan a combatir la inseguridad.