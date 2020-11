En cinco días se retoma cobro de intereses de mora por falta de pago de deudas en bancos y casas comerciales

n cinco días vencen las medidas de alivio para el pago de cuotas de créditos en el sistema financiero y las casas comerciales establecida en la Ley Humanitaria.

Esa norma determina que los beneficios estarán en vigencia hasta 60 días adicionales después de la terminación del estado excepción; ese plazo termina el 12 de noviembre. Entre las opciones que ofreció la banca, dentro de la Ley, están la prórroga en el pago de hasta tres cuotas de los creditos y la reestructuración de los préstamos (más plazo para pagar).



La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) sostiene que a los clientes que se adhirieron a la ley no se les ha cobrado interés por mora ni se les ha afectado su calificación crediticia.



El cobro de intereses por mora se retomará



Marcos López, presidente de la Junta Monetaria y Financiera, recordó que el plazo para llegar a un acuerdo con los bancos sobre valores impagos de préstamos bajo las condiciones de la Ley Humanitaria vence el 12 de noviembre.



A partir del 13 de noviembre rigen las condiciones normales de cada entidad -amparadas en las normas legales antes de la pandemia- para los procesos de diferimiento, reprogramación, reestructuración o novación de créditos. “Los clientes que aún tengan dificultad en cumplir con sus obligaciones crediticias pueden acudir a su banco para analizar su caso y buscar opciones, en función de su capacidad actual de pago”, aseguró Julio José Prado, presidente de Asobanca.

Ese análisis se hará caso por caso, dijo el gremio. López también señaló que las operaciones vencidas, después del 12 de noviembre, ya estarán sujetas al pago de intereses por mora desde el día 1 de no pago, algo que deben tener en cuenta los usuarios del sistema financiero.



Hasta el 30 de septiembre pasado la banca refinanció 1,6 millones de operaciones bajo los beneficios de la Ley Humanitaria, lo que representa el 35,8% del total de la cartera bruta (USD 10 208 millones), según datos de la Superintendencia de Bancos. Esto significa que más de un tercio de los clientes de la banca se benefició de las medidas de alivio financiero.



En el pico de diferimientos extraordinarios el monto de operaciones ascendió a 2,1 millones. Biess recibirá pedidos para reestructurar préstamos hasta el 12 de noviembre En el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) hasta el 12 de noviembre se recibirán las solicitudes de aplazamientos de las cuotas impagas de créditos hipotecarios, entre marzo y junio de este año, a causa de la pandemia, según estableció la Ley Humanitaria. Las mensualidades diferidas serán trasladadas al final de la tabla de amortización, sin recargos por mora.



Hasta el 19 de octubre, el Biess recopiló 2 937 solicitudes de prórroga amparadas en la normativa. La calificación de riesgo no se degradará tan rápido Entre los usuarios existe la preocupación de qué va a pasar con su calificación en el buró de crédito si se cae en mora después del 13 de noviembre.

La crisis económica genera incertidumbre sobre la capacidad de pago. Como una medida de alivio temporal de segunda fase la Junta Monetaria y Financiera emitió la resolución 609-2020-F y la Superintendencia de Bancos aprobó la circular, el pasado 29 de octubre, que permiten que los deudores pasen como “vencidos” a los burós de crédito recién a los 61 días de impago.



Antes, según el segmento y del tipo de deudor, pasaban a vencido a los 15, 30 y 60 días. El pasar como “impago” implica una degradación de su perfil de riesgo que puede incidir más adelante en el acceso a nuevos créditos en las instituciones financieras.



Marcos López, presidente de la Junta, explicó que la decisión 609-2020-F busca dar cierta holgura para que el cliente no desmejore su calificación de riesgo tan pronto. Este beneficio rige para los 24 bancos privados, más de 500 cooperativas y cuatro mutualistas.



El analista David Castellanos explica que con esto las entidades no se verán sometidas a castigar inmediatamente las operaciones que tengan retrasos de 10 o 15 días, sino que se hace una ampliación para poder calificar. “Los usuarios tienen una oportunidad para no ver degradada de inmediato su calificación en el buró de crédito. Esto también da oxígeno a las instituciones financieras, ya que no van a tener la problemática de castigar o degradar la calificación de clientes que todavía siguen siendo buenos, pero que por la pandemia han tenido complicaciones con sus obligaciones”, explica Castellanos.