CNT maneja 371 409 procesos coactivos por deudas pasadas

Una llamada telefónica para notificar una deuda pendiente con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) puede llegar después de varios años, algunos incluso 17 años después de que se generó la obligación.

Por el tiempo transcurrido, algunas personas incluso han olvidado detalles del servicio contratado o no conservan documentos que respalden los pagos o gestiones anteriores.



A Elizabeth Z., quien pidió omitir su apellido, la llamada de CNT notificándole que su hermana tenía una deuda de USD 357 por una línea telefónica, que no fue cerrada, le llegó en febrero pasado.



Cuando se acercó a las oficinas de esta empresa pública, le explicaron que la deuda que estaba en proceso de coactiva se había generado en el 2004.



El monto sumaba los costos del abogado e intereses de mora al servicio no cancelado. “Es raro, mi hermana vive en Estados Unidos desde el 2000.



Además, el número que nos señalaron ni siquiera lo recordamos. Pero nos sale más conveniente pagar que contratar un abogado para demostrar que quizá se tomaron el nombre de ella”, contó Elizabeth Z.



Si se genera una deuda, porque se han tomado el nombre de una persona, la CNT está en la obligación de estudiar el caso y tomar los correctivos necesarios, refiere Martha Moncayo, gerenta de esta empresa.



Los clientes, sin embargo, no siempre tienen los recursos o documentos de respaldo para pedir la revisión de su obligación. A Pablo Rivera, por ejemplo, le notificaron el 2016 que tenía una deuda de USD 1 800 porque, según la CNT, no había entregado el módem del plan corporativo de Internet que canceló en el 2006.



“Cuando entregué el equipo me dijeron que no era necesario ningún otro proceso. No me dieron ningún documento y me confié. Hasta 2019 mi deuda sumaba USD 3 800”.



La no entrega de módems, cables, decodificadores o controles remotos que incluye la CNT cuando instala el servicio de Internet o televisión por cable, el no pago de facturas pendientes o dejar inconcluso el cierre de una línea telefónica son las principales causas por las que se generan cobros a personas que consideraban no tener ya ninguna relación con la empresa estatal.



En el caso de las líneas telefónicas fijas, Moncayo agrega que ciertos clientes venden su propiedad con el servicio de CNT y no realizan el proceso de cesión de derechos formal o cancelan la línea.



Esta omisión causa que se siga generando facturas por el servicio. Cuando una persona fallece y sus herederos no cancelan los servicios contratados se continúan también generando estas obligaciones. Y como las deudas con el Estado no prescriben, según la Ley, es deber de las empresas públicas recaudar estos valores, enfatiza Moncayo.



La CNT, que maneja más de cuatro millones de contratos, registra 371 409 procesos coactivos. Casi la mitad de estos casos, 43%, es de Guayas. En total, incluidas las etapas de notificación de deuda temprana, extrajudicial y coactivas, la cartera vencida de CNT suma USD 501,4 millones. El monto incluye también deudas heredadas de las empresas que antecedieron a la actual firma pública, es decir: Andinatel, Pacifictel, Telecsa (Alegro), Ietel.



La mayor parte de la cartera corresponde a facturas pendientes de entre USD 5 y 120, pero también existen saldos de deuda desde 0,01 y mayores al promedio referido, dijo CNT.



Para recaudar estos valores, la firma puede incluso recurrir a retener el dinero de las cuentas bancarias de sus usuarios por el valor pendiente.



Justamente de este modo, Jenny Proaño se enteró de que tenía en mora el pago de USD 28 de una deuda de su padre, quien falleció hace 10 años.

Y aunque el monto no era muy alto, el proceso le resultó engorroso. “Estuve como un mes sin poder retirar dinero”.



La Tribuna de Consumidores y Usuarios señala que las firmas de servicios deben garantizar que estos sean de calidad, eficientes y oportunos. “No notificar a tiempo puede ser una falta a la calidad”, dijo su directora, María José Troya.



Gabriela Bustamante comenta que fue notificada de una deuda que se generó en el 2017 por el servicio de Internet y una línea telefónica recién en marzo del 2020, cuando se inició la pandemia. Eran USD 43,64 por los servicios que mantuvo en su anterior vivienda, en el sur de Quito.



A Elizabeth E., quien tampoco dio su apellido, en cambio, le informaron sobre la deuda en agosto del 2020, más de un año después de haber cancelado el servicio, pues su casa está en venta. “Hice varias gestiones para que mi caso sea revisado, pero no tuve resultados. Al final, pagué USD 20,50”.



La CNT argumenta que notifica a los clientes con montos pendientes desde el primer día. También se envían correos o mensajes SMS cada mes.



Troya refiere que para evitar contratiempos los clientes deben estar informados sobre los procesos que deben realizar para dar por terminado la contratación de un servicio.

Moncayo explica que las personas también deben tomar en cuenta que los pagos se hacen a mes caído. Por esta razón, es posible que antes de finiquitar el contrato se genere una última factura. Y, dijo que la CNT incorporó canales para consultar de forma rápida si hay valores pendientes. Uno de ellos es www.cnt.com.ec/sinceremoslascuentas.



No olvide

​

Para cerrar un contrato con CNT se debe cancelar los valores pendientes y entregar los equipos.



Valores pendientes se pueden consultar en www.cnt.com.ec/sinceremoslascuentas, el 1800 100 100 o *611, en la app de CNT Móvil, entre otros.



En instancia extrajudicial, el cliente es notificado mediante un título de crédito, para que pueda ejercer sus derechos.



Desde junio pasado, las personas con deudas acceden a facilidades de pago de hasta 12 meses.