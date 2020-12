La Corte Nacional confirmó la sentencia del excontralor Carlos Pólit y a su hijo lo declaró inocente

Los jueces José Layedra y Javier de la Cadena, miembros del Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, desecharon este miércoles, 9 de diciembre del 2020, el pedido de casación solicitado por el excontralor Carlos Pólit, prófugo en los Estados Unidos, y su hijo Jhon Pólit.

El conjuez Milton Ávila salvó su voto. Con este fallo, la Corte confirmó la sentencia de seis años de prisión en contra del excontralor, quien fue identificado como autor de concusión al haber recibido USD 10,1 millones en coimas de la constructora Odebrecht, entre el 2010 y 2015.



Su hijo, Jhon Pólit en cambio fue declarado inocente, pues él fue identificado, en primera y segunda instancia, como cómplice y según el Código Orgánico Integral Penal esta figura ya no existe. Al extinguirse la figura se aplica el principio de favorabilidad, que consiste en usar la norma más benévola para el procesado.



En la fase de apelación, en segunda instancia del proceso judicial, Pólit hijo fue condenado a tres años de prisión, pero con la decisión de esta tarde, la Corte ordenó que se levanten todas sus medidas cautelares en su contra como la orden de captura.



El fallo de la Corte Nacional también modifica el monto de la reparación al Estado fijado en USD 40 millones, que debía ser cubiertos por los dos condenados. Hasta el momento, no se ha calculado cómo queda la reparación.



En un principio, este valor se fijó luego de conocer que el exfuncionario del Rafael Correa exigió pagos a Odebrecht por USD 6 millones para desvanecer glosas por la construcción de la Hidroeléctrica San Francisco y solicitó otros USD 4,1 millones para no emitir glosas en otros proyectos que tenían problemas como el Poliducto Pascuales-Cuenca, Refinería del Pacifico, Acueducto La Esperanza, Hidroeléctrica Manduriacu y el trasvase Daule Vinces.