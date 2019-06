La CNEL espera concluir con la emisión de notas de crédito en junio

LEA TAMBIÉN

Los reclamos que se presentaron por los cobros excesivos en el servicio de alumbrado y de energía eléctrica fueron analizados este 19 de junio del 2019 en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.

En este espacio, Carlos Pérez, ministro de Energía, informó que se ha dejado sin efecto los pliegos tarifarios que planteaban nuevas tarifas para el servicio de alumbrado y también que se ha contratado temporalmente a una nueva empresa para que haga la lectura del consumo en los medidores para la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).



La anterior firma a cargo de esta tarea, Orbiscorp subcontratada por Sercoel, establecía el monto a pagar en función del consumo promedio de meses anteriores y no de la lectura del consumo real, refirió el Ministro Pérez. Por esto se fijaron multas y luego se dio por terminado el contrato de manera anticipada. Además, la Superintendencia de Compañías resolvió liquidar Sercoel.



Sin embargo, ahora Orbiscorp ha tomado acciones legales en contra de la empresa pública CNEL. Esto ocurre pese a que el contrato de la empresa eléctrica no fue con esta Orbiscorp, sino con Sercoel, explicó Pérez.



Para solventar los inconvenientes que se produjeron, la CNEL resolvió entregar notas de crédito a los clientes que pagaron montos extras por estos consumos. Estos valores, que se registran en una esquina de las planillas del servicio de luz, son montos que tienen a favor los abonados.



En el caso del servicio de alumbrado, en promedio, según informó Pérez, la Corporación Nacional de Electricidad ha emitido 671 964 notas de crédito a los afectados. Estas ascienden USD 3,3 millones.



En cambio, los reclamos presentados por el cobro excesivo de la tarifa de energía requieren de un trámite más complejo, porque representante de la empresa que hace la lectura de los medidores debe verificar en cada uno de estos aparatos cuál es el consumo. Hasta este 19 de junio se han resuelto 2 400 quejas, pero aún no se cubierto a todos quienes presentaron este inconveniente con sus planillas.



En Guayas se ha resuelto en un 85% estos pedidos, todavía falta por atender los pedidos de otras provincias. “Esperamos que en el transcurso de este mes se termine de emitir las notas créditos”.



Estas acciones tomadas, sin embargo, no implican la reparación de las afectaciones causadas a los clientes de esta empresa eléctrica, mencionó Freddy Carrión, defensor público, quien también compareció a la Comisión de Desarrollo Económico. “El Estado debe responder civilmente”.



Por su parte, los legisladores de esta Comisión sugirieron a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) intervenir a la CNEL ante las irregularidades que se han presentado en esta empresa de distribución de energía.