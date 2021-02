CNE no logra votos para aprobar informe sobre acuerdo de recuento sellado por Lasso y Pérez

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no aprobó el informe jurídico para viabilizar el reclamo ingresado por Yaku Pérez, candidato presidencial de Pachakutik, en relación al pedido de recuento de votos acordado con Guillermo Lasso, aspirante de la alianza Creo-PSC.

La noche de este martes 16 de febrero del 2021 el Pleno sesionó, pero no hubo los votos necesarios para aprobar el informe, en el que se establecieron algunos lineamientos para el recuento de votos.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y la consejera, Esthela Acero, votaron a favor. El vicepresidente, Enrique Pita, se abstuvo, y el consejero José Cabrera, en contra. Luis Verdesoto, previamente, pidió retirar el informe por considerarlo “parcializado”, pero su moción no tuvo apoyo. Después, abandonó la plenaria y no votó.

La sesión No. 16 del Pleno del Consejo Nacional Electoral se realizó esta 16 de febrero del 2021. Foto: Captura

“No se adopta ninguna resolución en relación al informe, lamentablemente no se da respuesta al pedido, ni se aprueba ni se niega”, mencionó Atamaint.



El informe aceptaba parcialmente el pedido de Pérez, correspondiente a la reclamación de 72 actas físicas. Se disponía que “se verifique el número de sufragios de 12 urnas” por encontrarse dentro de las causales determinadas en el artículo 138 del Código de la Democracia.



El documento disponía la verificación del 100% de actas en Guayas, como se acordó entre Lasso y Pérez el viernes último. También se proponía una “verificación aleatoria” del 50% de actas, en otras 16 provincias: Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, Santo Domingo, El Oro, Santa Elena, Tungurahua, Loja, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Esmeraldas, Imbabura, Cotopaxi y Morona Santiago. El texto disponía excluir “aquellas actas que ya fueron recontadas”.