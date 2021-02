El CNE ofrece para el domingo 7 de febrero resultados con data provincial

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pondrá a prueba una nueva estrategia para difundir los resultados de las elecciones del domingo 7 de febrero del 2021.

El ente usará el llamado Sistema de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (Setpar) que, según las autoridades, se armó con recomendaciones de Contraloría y de organismos del exterior.



Esa estructura incluye al Sistema de Escrutinios y Resultados Electorales (SIER), que tendrá un papel clave en los comicios del 7 de febrero.



Christian Cerda, coordinador de Seguridad Informática del CNE, presentó los detalles del proyecto a los delegados del Cuerpo Diplomático.



Cuando se inicie la fase de escrutinio, a las 17:00 del domingo 7 de febrero, las actas de cada junta receptora del voto (JRV) serán escaneadas y remitidas al sistema. A escala nacional se habilitarán 1 737 recintos electorales, que funcionarán como centros de digitalización de actas (CDA).



Hasta antes del 2017 había juntas intermedias, que alargaban el procesamiento. Ahora, un software identifica automáticamente los votos obtenidos por cada candidato, en las actas que se ingresan.



Luego, digitadores contratados por el CNE validarán los datos en los 25 Centros de Procesamiento Electoral (CPE), instalados en cada provincia y en la junta del exterior.

Las actas que superen esa fase se consolidarán y se harán oficiales. En este punto entra en escena la “estrategia” de diversificación de resultados.

Para evitar problemas en la difusión de datos, que se evidenciaron en las seccionales del 2019, el CNE amplió los canales para publicar el avance del conteo de votos.



Antes, según Cerda, el único canal oficial era la página web del CNE. Para el domingo, dijo, se habilitarán cinco opciones.



El CNE ofrece divulgar los resultados a través de la aplicación CNE App, disponible para descarga gratuita en dispositivos Android e iOS.



También se habilitará una Web Lite, para que los medios de comunicación puedan enlazarse digitalmente.



Las organizaciones políticas podrán acceder a las imágenes de las actas, para que efectúen su control político cruzado.

La cuarta opción será la transmisión en vivo, a través de Facebook y Youtube. Y la quinta alternativa es la página web del CNE.



Según el plan el domingo 7, desde el portal del ente, se podrá acceder a resultados solo por nivel de provincia y circunscripción. El CNE ofrece que el lunes 8 de febrero, a partir de las 08:00, estarán disponibles los resultados por cantón, circunscripción, parroquia y junta receptora del voto.



La organización Usuarios Digitales fue acreditada para formar parte del plan de observadores del proceso. Alfredo Velazco, uno de sus integrantes, considera positiva la diversificación de opciones para transmitir los resultados, pero tiene dudas sobre la aplicación que promociona el CNE, por los permisos que solicita al usuario en el momento de la instalación.

“El tema de la transmisión de resultados es medular, porque de aquí se pueden desprender muchísimos rumores”, dijo.



¿Cómo garantizar que no haya interrupciones en la difusión? Según el consejero José Cabrera, como parte del plan de contingencia se instalaron dos centros de datos. El principal está en la sede matriz del CNE en Quito. Y el segundo, el alterno, se ubica en las instalaciones de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en Guayaquil.



Cerda dijo que también “blindaron” y definieron la estructura del sistema con dos proveedores de Internet, en caso de que alguno presente inconvenientes el domingo.



Además, apuntó que los datos se transmitirán desde una red propia y privada del CNE. “Hay una capa de seguridad interna y externa que protege la red electoral”, dijo el técnico.



Los enlaces que se trasmitirán a las delegaciones provinciales estarán encriptados, para evitar ataques de ‘hackers’.



Diana Atamaint, titular del CNE, ofrece transmitir los resultados del conteo rápido entre las 19:30 y las 20:00 del domingo. Esa muestra, con datos oficiales, corresponde a 2 425 JRV y solo se usará para la dignidad de Presidente.



Y para cerca de la medianoche del domingo, según Atamaint, ya se tendría una tendencia marcada de los resultados. “Pedimos que sigan las fuentes oficiales”.

Silencio electoral no llega a las redes



Desde hoy empezó el silencio electoral, de cara a las elecciones generales del próximo domingo 7 de febrero. Un total de 13 099 150 ciudadanos escogerán en Ecuador a un presidente, un vicepresidente, 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos.



Un espacio que se pondrá a prueba en esta jornada de silencio electoral serán las redes sociales. Básicamente, porque los espacios de Facebook, Twitter y YouTube, entre otros, han tenido un particular protagonismo.



Sin embargo ¿es posible controlar las redes sociales en el silencio electoral? El experto en materia electoral, Daniel González, explicó que no hay disposición legal que regule el cumplimiento o no del silencio en las diversas redes sociales.



González recordó que en la última reforma electoral se llegó a regular hasta los medios digitales, pero se aclaró que eso no incluía a las redes sociales. “Incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional del 17 de octubre de 2012, que establece que el CNE no puede regular las redes sociales, por lo que ahí únicamente cabe un llamado a qué acaten el silencio electoral, todos los ciudadanos”.



Agregó que, incluso, se limita la ley electoral a decir que no exista publicidad a 100 metros de los recientes electorales, por ello las Fuerzas Armadas suele apoyar al CNE a retirar esa propaganda en domicilios y eso, siempre que autorice el dueño de una vivienda, por ejemplo.

De su parte, Esteban Ron, analista político, aseguró que las redes sociales de mensajería no son espacios regulados. “Vamos a tener de seguro los últimos intentos o vestigios para hacer campaña”.



Ron dijo que aún existe un alto nivel de indecisión por lo que se usarán las plataformas para intentar captar eso voto. “Se van a volver un arma final, será la última bomba que tiene un candidato para posicionar una propuesta”.



Ron afirmó que desde el CNE se han realizado exhortos a las organizaciones políticas para que se respete el silencio electoral. No obstante, puntualizó que un sujeto político podría denunciar ante la autoridad electoral si considera que un postulante rompió el silencio.



Estas denuncias deben ser tratadas en el seno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que lo debe tratar, luego de los comicios.