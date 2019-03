El CNE define cómo será la votación para el Cpccs

LEA TAMBIÉN

La incertidumbre terminó. Después de una larga deliberación, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) definieron los lineamientos para contabilizar los votos válidos y nulos en la elección del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

El cuerpo colegiado adoptó anoche (19 de marzo del 2019) la propuesta de que cada ciudadano equivale a un voto fraccionado en siete, planteada por el consejero Luis Verdesoto. Según el funcionario, el objetivo es que la votación nula y en blanco sea equiparable con las formas de sufragio válidas.



Por ello, se adelantó que si los electores anulan las papeletas de candidatos hombres o de mujeres, dichas boletas se multiplicarán por tres. Es decir, equivaldrán a tres votos nulos. “Dado que en las papeletas de hombres y mujeres se consagran tres voluntades de votos, si se anula la papeleta, será multiplicada por tres en la contabilidad final”, manifestó el consejero.

En el caso de la papeleta de minorías étnicas, no hay inconveniente, subrayó Verdesoto, pues si se anula esa boleta equivaldría solo a una fracción de voto nulo. El funcionario recordó que los ciudadanos deben elegir solo a un candidato de pueblos y nacionalidades indígenas.



Además, se anunció que el CNE también establecerá fracciones de votos en blanco, pues se trata de otra forma de expresión. Bajo este mecanismo, la totalidad de fracciones de votos de los electores se obtendrá de la suma de las fracciones de votos válidos, más las fracciones de votos nulos y más las fracciones de votos en blanco.



La propuesta del consejero José Cabrera, en cambio, planteaba otro mecanismo. El funcionario creía que se debía contabilizar los nulos por papeleta, y no por fracción de voto. Para ejemplificarlo, señaló que si un elector rechazaba a los candidatos hombres, sería un voto nulo en la papeleta de varones. Indicó que si también se anulaban los votos en la boleta de mujeres, serían considerados como dos votos nulos, en ambas papeletas. Sin embargo, su postura no tuvo eco en el Pleno.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, apuntó que las áreas técnicas y jurídicas elaborarán el reglamento del conteo de los votos nulos para aprobarlo a las 15:00 de hoy. Agregó que la idea es garantizar los derechos de participación y “ser justos” en el conteo.



A pesar de que ya se definió cómo se contabilizarán los votos, los consejeros no se pronunciaron sobre el otro vacío legal, en torno a qué ocurriría si los votos nulos superan a la totalidad de votos válidos de todos los 43 candidatos.

El Código de la Democracia establece tres tipos de nulidad: de votaciones, de escrutinio y de elecciones. Sin embargo, no se clarifica qué pasaría de anularse todo el proceso de los consejeros de Participación. Esto tampoco se tomó en cuenta en la Ley Reformatoria del Cpccs.



José Cabrera cree que si se llega a dar ese escenario, debe ser el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) quien se pronuncie en torno a la nulidad y los pasos a seguir. Verdesoto, en cambio, cree que el propio CNE tiene que establecer cómo se procedería, pues es una competencia de esa entidad.

Atamaint , en principio, señaló que se podía acudir a la Procuraduría General del Estado, a manera de consulta, para interpretar la normativa.

Pero, finalmente, la funcionaria dijo que no se lo hizo. La Presidenta no mencionó si también se zanjará este vacío en el reglamento que aprobarán en la sesión plenaria de hoy. “Es necesario aprobar una resolución o reglamento, que permita instrumentar las dos leyes que rigen para este proceso inédito”, dijo.



Julio César Trujillo, presidente del Cpccs transitorio, dijo públicamente que anulará las papeletas del Consejo de Participación, porque los candidatos son “desconocidos”.



La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que el Gobierno Nacional no asumirá una posición oficial sobre el nulo. No obstante, dijo que el Ejecutivo “ve con preocupación” que un grupo de candidatos sea afín al correísmo.



Por otro lado, según el cronograma electoral, mañana (21 de marzo del 2019) se iniciará el sufragio con las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada.

