CNE prevé empezar a transmitir a las 19:00 los primeros resultados oficiales en la segunda vuelta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé empezar a transmitir resultados oficiales, del balotaje presidencial, a partir de las 19:00 del domingo 11 de abril del 2021. Así lo confirmó la presidenta del organismo, Diana Atamaint.

Durante una entrevista radial, el 4 de abril del 2021, confirmó que de esta transmisión de resultados dependerá la proclamación preliminar "o la tendencia".



"No vamos a poder dar esa misma noche el total, el 100% (de resultados) porque hay zonas de difícil acceso en los que las urnas tienen que llegar, hay que esperar las actas con novedades del exterior para proclamar resultados definitivos".



Atamaint explicó que la noche del 11 de abril habrá, al menos, una tendencia con el 70% de votos contabilizados.



Explicó que en la primera vuelta una persona se tomaba de 3 a 5 minutos porque eran varias papeletas, "ahora es mucho menos".



También, Atamaint afirmó que el CNE no ha visto la posibilidad de aplazar la fecha de los comicios. En ese sentido, la fecha de la jornada electoral se mantiene. Es así que los candidatos continúan en la etapa de campaña electoral cumpliendo los protocolos de bioseguridad, dijo.



Recordó que, respecto a las medidas de bioseguridad, se sigue promoviéndolas y exigiendo a la ciudadanía el respeto. Para la jornada electoral, la ciudadanía deberá utilizar mascarilla, alcohol o gel, su propio esferográfico y evitar aglomeraciones.



Sobre la pandemia, anunció que por el confinamiento, no se realizará la votación, en Chile debido a las restricciones de movilidad. "Y están por confirmarse otros países que han entrado en confinamiento".



En tanto, Atamaint informó que cinco recintos electorales han sido cambiados por afectaciones de la temporada invernal. Dos están en Manabí y el resto en Esmeraldas, El Oro y Morona Santiago. En estas últimas hay un centro afectado en cada provincia.



"Estamos coordinado con las delegaciones provinciales para informar en cada localidad cuáles son los recintos electorales actualizados y sepan cuál es su nuevo recinto", explicó.