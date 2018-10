CNE transitorio se prorroga; seis postulantes al organismo definitivo se reintegran al proceso

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) les solicitaron este martes, 2 de octubre de 2018, a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio que continúen en sus puestos, aunque su encargo de 60 días culminó ayer 1 de octubre.

Así lo informó Gustavo Vega, presidente del CNE transitorio, luego de una reunión con el Pleno del Cpccs-t. La cita duró cerca de dos horas y las autoridades electorales entregaron una rendición de cuentas de los dos meses que han estado en la entidad.



La decisión de la prórroga se debe a que el concurso para elegir al CNE definitivo todavía no ha concluido. Y según la normativa, no se puede dejar a la entidad electoral sin autoridades.



Tras esta cita, el Pleno del Cpccs-t tuvo una reunión, donde se conocieron los resultados de los recursos de revisión que fueron solicitados por los postulantes al CNE definitivo que no fueron admitidos, en primera instancia.



Se trata de Ezequiel Morales y María de los Ángeles Bones, del Frente Unitario de Trabajadores; Giorgi Gorzabel, de la Universidad San Gregorio; Jorge Velasco, del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador; y Cristina Kronfle, de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Así como Luis Verdesoto, quien se postuló de manera independiente.



Ellos se reintegran al proceso, luego de que la Comisión encargada del concurso los descalificó, porque sus organizaciones no cumplían con los requisitos establecidos. Ahora, en caso de que aprueben también los requerimientos individuales, se sumarán a los 25 admitidos previamente y de los 31 saldrán los 14 finalistas.



Además, se negaron 27 recursos de revisión. Y se aceptó la recalificación de méritos de siete de los 25 que ya fueron admitidos: Juan Torres, José Oña, Andrés León, Camila Moreno, Cecilia Velasque, Mauro Andino y José Cabrera.