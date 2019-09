Bancadas arremeten contra Función Electoral y critican procedimiento para reformas electorales

LEA TAMBIÉN

La Asamblea Nacional retomó hoy, jueves 19 de septiembre del 2019, el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia con críticas de las bancadas hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso (TCE). Además criticaron el procedimiento dentro del Pleno.

Legisladores del Partido Social Cristiano (PSC), Creo, del correísmo e independientes fustigaron que ambos organismos hayan presentado por separado sus propuestas a menos de seis meses de que arranque el proceso de elecciones generales para el 2021.



Lourdes Cuesta (exCreo) criticó que con dichas propuestas, que ingresaron a la Asamblea en agosto pasado, a modo de observaciones, se pretenda cambiar más del 80% del Código de la Democracia.



Señaló que el hecho que Diana Atamaint, presidenta del CNE; Arturo Cabrera, titular del TCE, y hasta el consejero Luis Verdesoto, no entregaran un solo texto, refleja que “ni siquiera la Función Electoral se ha podido poner de acuerdo”.



“Leamos la Constitución y hagamos respetar a esta Asamblea: quien tiene capacidad legislativa es el Consejo Electoral, no cada uno de sus miembros”, puntualizó Pabel Muñoz, coordinador del correísmo.



“¡Qué es eso que nos mandan dos iniciativas, la de mayoría y la de minoría! Como los unos son académicos, ¿ellos que hablen a parte? No, por favor. Aquí tenía que haber votado el Pleno del Consejo y eso mandarnos a nosotros”, apuntó.



Ximena Peña (AP), presidenta de la Comisión de Justicia, encargada de procesar los cambios, que “más allá de cómo se han presentado (las iniciativas) deben ser conocidas” por el Pleno. “El hecho que se hayan hecho propuestas no garantiza que se vayan a acoger”, dijo.



Cuesta insistió en que esto podría resultar en un “mamotreto de procedimiento y de reforma”, debido a que temas como la eliminación de las circunscripciones territoriales o el cambio de método para la asignación de escaños no forman parte del informe de la Comisión.



Roberto Gómez, de Creo, adelantó que presentará una moción para que los integrantes de la mesa de Justicia designen formalmente un nuevo ponente para este proyecto, en lugar de la Presidenta, pues criticó su desempeño en las reformas penales.



La discusión se suspendió después de la participación de 8 asambleístas, entre ellos Fernando Callejas (Creo), que pese a que los consejeros electorales "han incumplido la ley" no significa que el debate no pueda continuar.



"No, señores asambleístas, tendremos que cumplir nuestra responsabilidad y dejando de lado intereses partidistas, particulares, tenemos que trabajar en la reforma. No podemos permitir nuevas elecciones con más de 80 mil candidatos, con aportes fraudulentos", mencionó.



El segundo debate de este cuerpo legal estuvo suspendido desde enero de 2018 debido a los últimos comicios en el país.