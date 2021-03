Lasso iniciará el debate según sorteo que hizo el CNE; Andrea Bernal anuncia que declina ser moderadora

Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC, será el candidato que iniciará el Debate Presidencial de segunda vuelta, la noche de este domingo 21 de marzo de 2021. Así se estableció la tarde de este sábado 20, en un sorteo público que organizó el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las instalaciones del sistema integrado ECU911, en Samborondón (Guayas), donde sesionó el pleno del organismo.

Las autoridades del CNE y del Comité Nacional de Debates estuvieron presentes en el acto que empezó después de la proclamación de los resultados definitivos de los comisionados electorales del pasado 7 de febrero de 2021.



En ese informe oficial se detalló que el candidato Andrés Arauz, de la alianza Unes, obtuvo el 32,7% de los votos. En tanto que Guillermo Lasso el 19,7%.



En el acto, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó que los resultados se proclaman tras verificar que no existen recursos o impugnaciones pendientes en el CNE y en el TCE (Tribunal Contencioso Electoral).



Luego se dio inicio a la realización de tres sorteos. El primero fue para conocer el orden de aparición de los dos candidatos en las gráficas del Debate Presidencial. Y resultó ganador el candidato Andrés Arauz. Su imagen aparecerá primero y la de Guillermo Lasso se ubicará segunda.



El segundo sorteo se realizó para designar a qué lado se ubicarán los dos candidatos con respecto al moderador del debate. El postulante de Unes se ubicará al costado derecho y el de Creo-PSC estará en la parte izquierda.



Por último, el sorteo para el orden de las exposiciones. Comenzará Lasso y Arauz terminará el encuentro. Los cinco ejes temáticos son: Economía y empleo, Salud vacunación seguridad social desnutrición infantil, Democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia, Educación, desarrollo humano y tecnología y Relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible.



La sesión del Pleno del CNE concluyó a las 14:30 y nadie se refirió a un cambio de moderador.



Posteriormente, a las 15:00, la periodista Andrea Bernal anunció a través de un video –publicado en su cuenta de Twitter- que declinaba participar como moderadora del Debate Presidencial.



“No comparto como moderadora, y más aún siendo periodista de profesión, que en el debate no exista un segmento de contra preguntas a los candidatos que permita contextualizar, ampliar y concretar sus propuestas”, señaló.



Bernal dijo que el pasado jueves, apenas conoció el formato y las reglas del debate, puso a consideración del Comité Nacional de Debates sus reparos de forma verbal y escrito. Este organismo le habría indicado, según Bernal, que de ellos no depende la modificación del formato y por eso su petición no podía ser acogida.