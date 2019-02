El CNE destinará USD 93 000 para la promoción de cada candidato al Consejo de Participación Ciudadana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer el plan de promoción para los 43 candidatos que aspiran llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a cuatro días del inicio de la campaña proselitista. El encuentro se efectuó este viernes 1 de febrero del 2019.

En la cita se presentó un video explicativo sobre cómo el CNE promocionará los nombres, trayectoria y propuestas de los candidatos en radio, televisión y prensa escrita. Al evento no acudió ninguno de los cinco consejeros titulares del organismo electoral. En su lugar, estuvieron representantes de las áreas técnicas de la institución.



Más de 30 candidatos asistieron a la sede matriz del CNE y cuestionaron los plazos que otorgó el organismo para que presenten las frases que se usarán en los guiones para los videos y cuñas radiales.



Según Carlos Yaguachi, coordinador de Productos Informativos del CNE, el miércoles 30 de enero se envió a los correos electrónicos de los 43 participantes el reglamento de promoción y su instructivo técnico. En el documento se detalla que los aspirantes debían enviar la ficha con sus propuestas para la campaña hasta las 24:00 de este viernes, 1 de febrero.



Yaguachi ratificó que se destinarán USD 4,5 millones para la promoción. En total, cada candidato aparecerá en 148 spots televisivos, en 1 468 cuñas radiales y sus perfiles también se darán a conocer a través de suplementos en medios impresos. El monto de promoción para cada candidato al Cpccs bordea los USD 93 000, según el CNE.



Juan Dávalos, uno de los candidatos al Cpccs, cuestionó la premura del organismo electoral para organizar la promoción del proceso. “Nos dan menos de doce horas para que llenemos esta ficha con nuestras propuestas. ¿No les parece irresponsable darnos tan poco tiempo para esto, que tendrá un valor de USD 93 000?”, increpó el candidato.



Ricardo Rivas, otro de los candidatos calificados, puso en duda la capacidad operativa para producir todos los productos comunicacionales hasta antes del martes 5 de febrero, cuando se iniciará la campaña. Los funcionarios del CNE aseguraron que la grabación de los spots y cuñas se realizaría entre el sábado 2 y el lunes 4 de febrero.



Ibeth Estupiñán, una de las candidatas mujeres, habló de una presunta “campaña desleal y desigual”, ya que los aspirantes no podrán darse a conocer por su cuenta.



La mayoría de candidatos también criticó la ausencia de las autoridades del CNE. Ellos pedían que se les permita entregar las frases con las propuestas de campaña hasta el próximo lunes. Sin embargo, no se dio paso a esa posibilidad, ya que implicaría un retraso en el inicio de la campaña.



El CNE también organizó un sorteo para definir los horarios y segmentos de pautaje, para la difusión de los spots y cuñas. Cada candidato o su delegado eligió un papel que se colocó en un ánfora. Posteriormente, se les entregó una carpeta con el detalle del plan de pauta.



Víctor Hugo Ajila, secretario del CNE, sostuvo que el objetivo de entregar el plan de pautaje, es que los candidatos puedan hacer el seguimiento a la programación de los productos comunicacionales. La campaña electoral se iniciará el martes 5 de febrero y se extenderá hasta el jueves, 21 de marzo. En total, serán 45 días para la promoción de las candidaturas.