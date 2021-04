CNE acogió protocolo de bioseguridad y definió que no habrá conteo rápido en el balotaje del domingo 11 de abril

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo ratificó: en la segunda vuelta de las elecciones generales de Ecuador no habrá conteo rápido oficial. La decisión se adoptó este viernes 9 de abril del 2021, a dos días del balotaje en el que Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) disputarán la Presidencia de la República.

En el informe aprobado, se recomendó no ejecutar el proceso y excluirlo del plan operativo, ya que debido a que solo hay una papeleta con dos binomios, el tiempo de procesamiento del muestreo y del sistema oficial de resultados podrían ser iguales. Además, se recomendó destinar los USD 41 176 del presupuesto del conteo rápido, para contratar a 30 funcionarios en las delegaciones provinciales para que ejecuten actividades de apoyo.



El consejero Luis Verdesoto se abstuvo de votar, pues consideró que el conteo rápido podía servir como un respaldo interno, sin que en ningún caso significa que sustituya al resultado oficial.



Enrique Pita, vicepresidente del CNE, también se abstuvo de votar pero dijo que un proceso como este requiere de una planificación previa. Argumentó que a 48 horas de la segunda vuelta, no se capacitó a nadie para realizar esta tarea. “Lo que hace que a estas alturas no estemos en posibilidades de llevar un proceso como este”. Para la primera vuelta, se efectuó el muestreo en 2 425 juntas receptoras del voto (JRV). “Ahí se contrató a 2 425 personas, hubo un centro de procesamiento específico, que fue llevado con personal de estadística”.

#PlenoCNE I En la #SegundaVueltaEc no habrá #ConteoRápido. Al tratarse de una sola papeleta, su escrutinio será más ágil acortando los tiempos para la difusión de resultados oficiales. Los recursos destinados a esta actividad servirán para fortalecer otros aspectos del proceso. pic.twitter.com/TrUhzWwIMH — Diana Atamaint (@DianaAtamaint) April 9, 2021



El Pleno del CNE también acogió el protocolo para prevenir la propagación del covid-19, remitido por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE). En este documento ya se eliminó el exhorto de acudir a votar según el número de cédula. Sin embargo, los consejeros excluyeron algunos artículos y añadieron observaciones.



El Pleno dispuso que en los recintos electorales se permita el ingreso ordenado de los electores, precautelando que exista el prudente distanciamiento social, que debe ser de dos metros, en las columnas o filas . Y en el caso de ser necesario, el coordinador de recinto, con el apoyo de la fuerza pública, podrá suspender momentáneamente el ingreso para mantener el referido distanciamiento.



También se estableció que una vez que los electores hayan ejercido su derecho al voto, inmediatamente deberán dirigirse a la salda del recinto, sin poder realizar otra acción dentro de las instalaciones. Se eliminaron del protocolo seis artículos, relacionados a la logística de los paquetes electorales, a los observadores, a la campaña, a la instalación de las JRV y a las características del evento de votación.



Además, se discutió la posibilidad de implementar enlaces satelitales a 78 parroquias con 229 recintos de difícil acceso, para que el procesamiento de las actas se efectúe en un menor tiempo. En esas localidades hay 508 JRV, con un total de 64 064 electores. Están ubicadas, principalmente, en la Amazonía.



Sin embargo, se descartó esa posibilidad, pues implicaría un gasto adicional de USD 525 700, y al menos dos semanas de instalaciones. Pero Lucy Pomboza, directora de procesos electorales del CNE, aseguró que se pidió a las Fuerzas Armadas que provean de helicópteros adicionales para trasladar esas actas en el menor tiempo. Esperan que arriben hasta el mediodía del lunes, pero también incidirán los factores climáticos.



Los consejeros resolvieron notificar de estas particularidades, y también del tiempo de traslado de las actas del exterior, a los delegados de los dos candidatos, para evitar susceptibilidades. “Esa cantidad de electores puede ser decisiva en la elección”, dijo Verdesoto.



El área de sistemas también notificó que en la primera vuelta hubo más de 23 millones de peticiones o consultas de información en la web del CNE, con respecto a los resultados. Se acordó que se difundirá una ficha técnica de cómo se entregarán los datos consolidados en el balotaje del domingo.



Con respecto a las elecciones en el pueblo Sarayaku, cuya asamblea resolvió impedir el acceso de las urnas, Pomboza informó que la Delegación de Pastaza decidió trasladar las cuatro JRV que se debían instalar en esa zona, hacia la localidad de Parayaku, ubicada aproximadamente a un kilómetro de distancia. La idea es que los pobladores de Srayaku que sí deseen ejercer su derecho al voto, puedan trasladarse hasta Parayaku.