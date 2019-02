El CNE pedirá a la Procuraduría que aclare el voto nulo para Cpccs

LEA TAMBIÉN

El futuro del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) se dirimirá en las urnas. El 24 de marzo, la ciudadanía elegirá a los siete consejeros principales y suplentes de la entidad, en tres papeletas distintas.

Cuando restan 26 días para los comicios, se ha establecido un debate sobre el voto nulo en la elección de los Consejeros de Participación, con la idea de declarar la nulidad de la conformación del Cpccs.



El Código de la Democracia, en su sección novena, establece parámetros para dejar sin efecto las votaciones, el escrutinio y las elecciones en general. Este último acápite consta en el artículo 147.



Según la normativa, las elecciones se invalidan si los votos nulos superan a los votos de la totalidad de candidatos, o de sus respectivas listas, en una circunscripción determinada.



La interpretación de la norma genera criterios diversos. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sostiene que no existe una resolución que aclare, de darse este escenario, cómo se contabilizarían los votos nulos en la elección del Cpccs.

El experto recordó que en el país los nulos y blancos no se suman para determinar ganadores con votos válidos. Pero sí para solicitar la nulidad del proceso. El problema, según Aguinaga, radica en el diseño de las tres papeletas del Cpccs, que configuraron una elección pluripersonal y uninominal.



La razón: en las papeletas de hombres y mujeres se deben elegir tres candidatos en cada una. Mientras que en la papeleta de minorías étnicas solo se escoge a un aspirante.



Medardo Oleas, expresidente del TSE, en cambio, apunta que la normativa es clara. Agrega que si tras el conteo de votos prevalece el nulo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería declarar la nulidad de los comicios y convocar a nuevas elecciones.



El viernes último, los activistas Néstor Marroquín y Milton Espinel ingresaron una consulta en el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que se aclare cuál sería el escenario de llegar a prevalecer el voto nulo. Para Marroquín, existiría un vacío legal al respecto.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, pidió no adelantar criterios ante este eventual escenario. La titular del organismo dijo que, si no existe claridad sobre el tema, enviará la consulta a la Procuraduría para solventar las dudas.



Los fallos de la Procuraduría son vinculantes. El CNE ya acudió a él para que se aclare la posibilidad de incluir portales digitales en el pautaje de los candidatos, financiado por el Fondo de Promoción Electoral. La Procuraduría dijo que la opción de pautar en medios digitales fue descartada.



Además, la titular del organismo electoral adelantó que se delinea un acuerdo con los medios públicos, para organizar debates con los 43 candidatos al Cpccs. Agregó que reforzará la estrategia comunicacional, para que la ciudadanía conozca las propuestas de los aspirantes, ya que hay un bajo conocimiento de las candidaturas.



Según sondeos de la encuestadora Click, el 90% de la ciudadanía no conoce a los candidatos al Cpccs. Las cifras las entregó Francis Romero, representante de la firma.

Cedatos, en cambio, consultó si la ciudadanía aprueba que se elimine el Consejo de Participación. El 54% respondió que sí. Los datos los difundió Ángel Polibio Córdova, titular de esa encuestadora.



José Cabrera, consejero del CNE, evita referirse a posibles escenarios a favor del voto nulo. Sin embargo, cita el artículo 148 del Código de la Democracia, que zanjaría el accionar del organismo si eso llegara a ocurrir. “Según la Ley, si se anulan las votaciones, estas se deberán repetir en un plazo de 10 días”, apuntó Cabrera.



Carlos Aguinaga discrepa, pues a su juicio el artículo 148 hace referencia a la anulación de votaciones, más no de elecciones. “No se establece la repetición para ese caso. Hay que interpretar al tenor literal”.



Luis Verdesoto, consejero del CNE, cree que el voto nulo envía un mensaje de rechazo de la ciudadanía. Recordó que, históricamente, esta forma de sufragio no ha tenido mayor incidencia. “En el país la gente tiende a votar en positivo”.



Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, exhortó a las organizaciones políticas a considerar el voto nulo en las tres papeletas del Cpccs. El activista cree que esta postura “tendrá el poder de acabar con el autoritarismo”.



Estas voces se replican dentro del propio Cpccs transitorio. Pablo Dávila, consejero de esa instancia, también aboga por el voto nulo. El funcionario cree que esta postura enviaría un mensaje para que se convoque a una consulta popular que permita eliminar el Cpccs. “Haber creado el Cpccs fue un error que garantizó el abuso de poder”, subrayó.

