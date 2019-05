CNE proclamó a los siete consejeros ganadores del Cpccs

LEA TAMBIÉN

Tuvieron que pasar 54 días para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclame a los ganadores de la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Este viernes, 17 de mayo del 2019, el organismo aprobó la resolución para designar a los siete consejeros ganadores de los comicios. El CNE ratificó que los integrantes principales del Consejo de Participación son: María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Victoria Desintonio, Rosa Chalá, José Carlos Tuárez, Walter Gómez y Christian Cruz.

Los nuevos consejero estarán en funciones durante cuatro años. Los resultados se proclamaron, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) confirmó que no quedaban apelaciones pendientes por tramitar.



Este viernes también se designó a los siete consejeros suplentes del Cpccs, quienes podrían sustituir a los principales en caso de ausencia temporal o definitiva. Los funcionarios alternos son: Ibeth Estupiñán, Mariuxi Moreira, Karina Ponce, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Hernán Ulloa y Francisco Bravo.



El Pleno archivó los expedientes contra seis candidatos al Cpccs, por una presunta infracción electoral. Los aspirantes fueron señalados por supuestamente recibir apoyo en la campaña de parte del correísmo, algo prohibido por la Ley. Los expedientes fueron archivados, ya que la Dirección de Fiscalización no encontró evidencias suficientes para considerarlas una infracción.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, refirió que en 48 horas los resultados proclamados quedarán en firme. Adelantó que el lunes 20 de mayo se entregarán las credenciales del Cpccs, siempre y cuando no se ingresen recursos de apelación a los resultados proclamados. Posteriormente, la Asamblea Nacional deberá posesionarlos.



Estos son los resultados finales obtenidos por los consejeros del Cpccs:



Papeleta de mujeres



1.- María Fernanda Rivadeneira: 2 362 757 votos (17,57%)



2.- Sofía Almeida: 1 735 691 votos ( 12,91%)



3.- Victoria Desintonio: 1 672 105 (12,44%)



4.- Ibeth Estupiñán: 1 324 420 (9,85%)



5.- Mariuxi Moreira: 1 194 362 votos (8,88%)



6.- Karina Ponce: 1 153 245 (8,58 %)



Papeleta de hombres



1.- José Carlos Tuárez: 962 046 votos (7,11%)



2.- Walter Gómez : 873 312 votos (6,46%)



3.- Christian Cruz: 786 620 votos (5,82%)



4.- Juan Javier Dávalos: 776 595 votos (5,74%)



5.- David Rosero: 704 880 (5,21%)



6.-Hernán Ulloa: 672 604 (4.97)



Pueblos y Nacionalidades



1.- Rosa Chalá: 2 309 296 votos (38,24%)



2.- Francisco Bravo: 1 697 158 votos (28,10%)