CNE pedirá que se trate con prioridad demanda de competencias sobre caso Justicia Social

La demanda de conflicto competencias que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió remitir a la Corte Constitucional (CC), en relación al cumplimiento de la sentencia a favor del movimiento Justicia Social, todavía no ha sido ingresada. Así lo confirmó el consejero, José Cabrera, este miércoles 16 de diciembre del 2020.

Diana Atamaint, titular del CNE, junto con los consejeros Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto, aprobaron el lunes 14 de diciembre una resolución para que la CC dirima el conflicto que surgió con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que, como medida de reparación, otorgó a Justicia Social nuevos plazos para inscribir las candidaturas de todas las dignidades que se disputarán en los comicios generales del 2021.



El grupo, que recuperó su personería jurídica, pugna por inscribir al empresario Álvaro Noboa como su carta para la Presidencia de la República junto a Gino Cornejo, su compañero de fórmula.



Según Cabrera, las autoridades del CNE buscarán un acercamiento con la Corte Constitucional para pedir que se trate con prioridad la demanda, que hasta las 12:00 de este miércoles todavía no fue ingresada. “Teníamos que esperar que se ejecute la resolución para poder enviar”, señaló el funcionario.



Aseguró que no cerrarán las papeletas electorales para enviarlas a impresión, mientras no haya un pronunciamiento de la Corte, aunque reconoce que no existe un plazo concreto para que los magistrados constitucionales emitan un dictamen.



Cabrera argumenta que hubo una modificación del auto de sentencia del TCE que “discrepa con las funciones que tiene el CNE”, ya que el fallo implicaría alterar el calendario electoral. “Estamos regresando a cero por una organización política, con tiempos que ya concluyeron. Hacer primarias nuevamente en todo el país, más las dignidades nacionales, y creer que vamos a alcanzar en 15 días es una irresponsabilidad”.



La Corte Constitucional, a través de un comunicado, señaló que de presentarse dicha demanda se la resolverá con “independencia, imparcialidad y en estricto apego a la Constitución”. Además, la CC reafirmó su compromiso con “el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad y el funcionamiento coordinado de las entidades del Estado”.

Silka Sánchez, vocera de Justicia Social, lideró un plantón en los exteriores del TCE, donde confirmó que ingresaron una acción de queja por una supuesta infracción electoral muy grave en contra de Atamaint, Pita, Verdesoto y Cabrera, todos consejeros del CNE.



“Hemos presentado una denuncia por infracción electoral gravísima en contra de los vocales del CNE corrupto, que no han acatado la sentencia del más alto Tribunal Electoral del país. Estamos solicitando la destitución, tal como lo manda el Código de la Democracia”. Además, catalogó como una “leguleyada” la demanda de competencias que impulsa el CNE.

Sobre el pedido de destitución, el consejero Cabrera dijo que si así lo resuelve el TCE por “cuestiones políticas” se irá encantado. “Vergonzoso sería que me destituyan por enriquecimiento ilícito, por aprovecharme del cargo para hacerme millonario”, señaló el consejero, al tiempo que criticó al Tribunal “porque cree que puede hacer todo lo que quiere”.